〈高股息ETF狂潮〉00940釀銀行流動性壓力？銀行局：影響LCR有限

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-14 19:37

近來全民瘋買 00940 引起熱議，金管會證期局主秘尚光琪呼籲投資人，基金有賺有賠，要充分了解商品、注意風險再投資，且將進一步強化投信與網紅共同行銷的規範。近來傳出有民眾大量解約定存改買 00940，是否造成銀行流動性壓力，對此，銀行局表示，若真以千億資金淨現金流出估算，影響流動性覆蓋率 (LCR) 也有限。

尚光琪表示，ETF 已成為國人理財的主要商品之一，根據規定，業者必須完整揭露 ETF 收益分配組成項目占比，包含股利所得、利息所得、收益平準金、已實現資本利得及其他所得。

金管會再次提醒投資人，基金投有賺有賠，任何投資都是有風險的，希望投資人能夠養成正確的理財觀念，考量自身的能力，再來進行適當的理財。尚光琪坦言，尤其看到媒體報導，很多投資人利用增貸、信貸等方式來購買，我們擔心這是相對沒有那麼理性的投資行為。

尚光琪進一步指出，ETF 投資標的主要是指數成分股，未來成分股的漲跌會影響到 ETF 的淨值，投資報酬也與成分股息息相關，希望投資人充分理解這個商品後再投資。

至於如何強化管理措施，尚光琪說，有關投信業者與網紅、KOL 合作置入性行銷，確實會朝這個方向進一步修正相關規定。

據傳，00940 已經募資上千億元，引起市場擔憂過度集中單一產品問題，是否應設募集上限？對此，尚光琪表示，會持續注意市場與商品的發展狀況，再來看看是否要進行規範，不過，目前尚無這項討論。

此外，近日有關券商不堪負荷已宣布停售 00940，尚光琪說，00940 合作的銷售機構總共有 20 家，包括 18 家證券商及 2 家銀行，銷售機構本來就會依照自身的能力，靈活調整業務情形，證期局會尊重各銷售機構的處理。

媒體關注近來有許多民眾為了申購 00940，大量解約定存，是否有造成銀行流動性壓力，導致隔夜拆款利率飆升。對此，銀行局副局長林志吉表示，不清楚隔拆利率升高的原因，但有進一步去觀察 1 月底的狀況，其中，全體銀行的流動性覆蓋率達到 126%，遠高於法定比率 100%。

林志吉說，假設以媒體上初步計算的申購金額 1400 億元做為合格高品質流動性資產來計算，造成銀行淨現金的流出，對於 LCR 的影響僅約 2-3 個百分點，縱使 126% 減少 3 個百分點，仍遠高於法定比率 100%。