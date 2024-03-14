羅賓漢上月託管資產強勁成長 盤前股價逾12%

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-14 20:12

美國散戶股票交易軟體羅賓漢 (Robinhood Markets) 周四 (14 日) 盤前股價飆漲逾 12%，原因是該公司先前公布報告顯示 2 月託管資產 (Assets under custody, AUC) 強勁成長，表明加密貨幣和股票交易的復甦持續提振營運成長。

截稿前，羅賓漢 (HOOD-US) 周四盤前股價上漲 12.12%，每股暫報 19.24 美元。該股前一交易日收在兩年多來的高點每股 17.16 美元，但仍遠低於 2021 年 7 月掛牌時的定價每股 38 美元。

根據該公司報告，截至 2 月底 AUC 月增 16%，規模達到 1,187 億美元，為連續第二個月突破 1,000 億美元大關。去年第四季 (截至去年 12/31)AUC 規模為 1,026 億美元，是自 2021 年迷因股交易狂潮以來的新高。

投行 Bernstein 周四給予羅賓漢股票「優於大盤」(outperform) 的評等，同時預估該公司的加密貨幣收入將在 2025 年成長 9 倍，而且還稱該公司在受監管的經紀平台內提供全套加密貨幣服務正處在最佳狀態。

Bernstein 預估，到 2025 年，加密貨幣產業的總市值將從目前的約 2.6 兆美元達到 7.5 兆美元。

今年 2 月中旬，羅賓漢公布上季財報顯示獲利超預期，並表示其目標是在 2024 年實現「獲利成長」。