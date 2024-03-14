蔚來汽車攜手寧德時代 開發生命周期更長的電池

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-14 20:53

蔚來汽車創辦人兼執行長李斌表示，此次合作將利用兩家公司的技術，以降低電池的「全生命周期」成本——這是蔚來汽車數千個電池交換和充電站營運成本的關鍵。

李斌說：「電池壽命是一個最重要的問題，從根本上說還沒有得到解決，也沒有引起廣泛的關注。這不僅是蔚來汽車需要解決的問題，也是整個行業必須共同努力解決的問題。」

電動汽車電池的保固期通常為 8 年。蔚來汽車表示，在 2025 年至 2032 年間，中國將有近 2,000 萬輛電動車電池的保固到期，這表明電池的使用壽命比汽車短，而且更換電池組的成本更高。

蔚來汽車表示，透過研究，公司延長可換電池的使用壽命，12 年後仍能維持 80% 的容量。該公司還宣布，在一項電池租賃計畫中，蔚來汽車用戶每月的電池租賃費最高可降低 33%，該計畫可將購買電動車的成本降低至多人民幣 12.8 萬元 (合 1.8 萬美元) 。

在去年從阿布達比投資人 CYVN Holdings 獲得 30 多億美元投資後，蔚來汽車一直在努力透過裁員和推遲長期投資來提高效率，更快實現獲利。

此外，該公司還表示仍將繼續投資於自主開發電池等核心技術。該公司已將 150 千瓦時 (kWh) 半固態電池用於其電動車的商業化，該電池由北京衛藍新能源科技 (Beijing Welion New Energy) 生產，續航里程可達 1,000 公里 (620 英里)。

與此同時，蔚來汽車還在電池充電和交換的基礎設施上投入了大量資金。目前，蔚來汽車擁有 2,382 個換電站和 21,652 個公共充電站。充電業務已經替蔚來汽車帶來了獲利，但在電池充電業務上，蔚來汽車仍在虧損。

電池更換站可能有助於緩解駕駛者充電高峰期壓力，但產業分析師和高層預估，只有電池變得更加標準化，電池更換站才會成為主流。

儘管有些人批評電池更換站投資成本高昂，但蔚來汽車表示，電池更換站既是電動車充電的快速解決方案，也是提高電網穩定性的儲能設施。