〈紐約匯市〉投資人獲利了結 等待更多數據出爐 美元指數走軟

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-14 06:50

美元指數周三 (13 日) 走低。美國日前公布通膨數據超出預期，投資人在更多經濟數據出爐之前獲利了結，這些數據有望透露聯準會 (Fed) 今年何時開始降息。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.17%，報 102.78。美元指數上周實現 1 月初以來最大單周貶幅，但今年迄今仍上漲 1.5%。

TS Lombard 宏觀策略總監 Skylar Montgomery Koning 表示：「DXY 在很大程度上繼續押注 Fed 寬鬆政策。最近幾周，人們愈來愈擔心 Fed 把降息延後至 2025 年，或通膨重燃將迫使 Fed 再次升息。換句話說，『不著陸』的擔憂又重新回來了。」

Koning 進一步表示，因美國經濟持續優於預期，即使路途坎坷，美元也會走強。

市場擔心美國通膨可能在一段時間內保持黏性。周二數據顯示，美國 2 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.4%，符合預期，但較去年同期上漲 3.2%，略高於預期的 3.1%，核心 CPI 也超出市場預估，顯示通膨存在一定黏性。

市場認為 Fed 在夏季之前降息的可能性很小。根據 LSEG 利率機率 App，對 6 月降息的預期僅略微下滑的 67% 左右，而本周稍早為 71%。

市場預期 Fed 下周將維持利率不變。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周表示，央行距離取得通膨下滑所需的信心並開始降息「已經不遠了」。

投資人目前正在關注周四 (14 日) 的美國零售銷售數據、生產者物價指數 (PPI) 以及初領失業金人數，從中尋找經濟正在放緩的證據。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 稱：「在全球成長率保持溫和、市場意外因素維持在最低限度的情況下，美元走軟的可能性依舊存在，但在更廣泛的可能結果之下，美元仍可能再度走強。」

其他貨幣方面，英鎊下跌 0.16% 至 1.2791 美元。數據顯示英國經濟在去年下半年陷入輕度衰退後，已於 1 月恢復成長。

歐元上漲 0.2% 至 1.0948 美元。歐洲央行 (ECB) 決策官員 Francois Villeroy de Galhau 表示，央行可能從春季 (4 月至 6 月 21 日間) 開始降息。

美元兌日元持平在 147.62 日元。在日本央行總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 對日本經濟作出稍微疲軟的評估後，日元周二 (12 日) 出現一個月來最大貶幅。

投資人正在等待周五春季薪資談判的初步預估。這項結果對於日本央行是否在下周會議上討論負利率政策退場來說非常重要。與此同時，一些日本大型公司表示已同意完全滿足工會的加薪要求，即平均調漲薪資 5.85%。

加密貨幣方面，比特幣盤中一度再締新高，達到 73,678 美元，截稿前漲 2.4% 至 72,934.5 美元。以太幣則漲 1% 至 3,989.3 美元。

截至台灣時間周四 (14 日) 約 6:00 價格: