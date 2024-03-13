比特幣突破7.3萬美元 再創新高 但波動加劇

鉅亨網新聞中心 2024-03-13 15:57

加密貨幣市場周三 (13 日) 在高檔大幅波動，比特幣首次攀升至 73000 美元以上，隨後突然從高點下滑近 6%，然後小幅反彈。

截至台北時間 15:48，比特幣報 73000.96 美元，24 小時上漲 1.27%，先前曾飆至 73157.55 美元的最高價。

Avalanche 的原生代幣 AVAX 是 CoinDesk 20 成分股中，漲勢最突出的股票，當日上漲 15%。

CoinGlass 數據顯示，此次波動造成超過 3.6 億美元的槓桿衍生性商品部位被清算，其中大部分是押注價格上漲的多頭部位。

加密貨幣投資服務公司 Matrixport 在周二的市場更新中指出，比特幣的漲勢顯示出動能減弱的跡象。

該報告強調了比特幣高價格與相對強弱指數 (RSI) 下降之間的差異，RSI 是一種廣泛遵循的動量指標，基於資產價格變化的速度和規模。

Matrixport 分析師表示：「自 1 月底以來，我們一直看好比特幣，但風險回報分析有利於一段時間的盤整。」「這個牛市仍然有支撐，但 RSI 下降和比特幣價格仍然很高之間的差異。可能表明比特幣需要盤整才能再次反彈。」

美國 2 月通膨高於周二稍早的預期，消費者物價指數 (CPI) 上漲 3.2%，略高於分析師預期。 今年的黏性通膨可能會阻礙聯準會降息。