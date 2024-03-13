〈美股早盤〉成長股走跌 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-13 21:47

美股主要指數周三 (13 日) 漲跌互現，交易員消化前一交易日標普 500 指數創下的新高漲幅，對利率敏感的成長股在本周其他經濟數據公布前走軟，這些數據將提供更多有關美國央行降息時機的線索。

截稿前，道瓊工業指數漲近 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 70 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 1.8%。

儘管美國昨日公布的通膨數據高於預期，但交易員仍持有聯準會 (Fed) 今年降息的押注。從期貨價格來看，近 70% 的可能性是 Fed 將在 6 月開始鬆綁貨幣政策，並在 2024 年期間至少降息三次。

決策者將於 3 月 19 至 20 日開會，屆時投資人將留意聯邦公開市場委員會 (FOMV) 的季度利率預估，包括最新就業和通膨數據是否引發了任何變化。

財富管理公司 St. James "s Place 投資漲 Justin Onuekwusi 表示，Fed 很難在下次會議上不採取鷹派立場，因對抗通膨的戰鬥顯然尚未取得勝利。這種情況警惕通膨居高不下的風險，對整個投資組合都有巨大的影響。市場可能低估頑強通膨的影響，仍在積極消化 6 月份的降息。

另一方面，歐洲央行 (ECB) 也準備很快開始降息，其管理委員會成員卡薩克斯 (Martins Kazaks) 周三表示，可能在「未來幾次會議內」降息。法國央行 (Bank of France) 總裁戴加祐 (Francois Villeroy de Galhau) 表示，可能會在春季降息，第一次降息的可能性在 6 月比 4 月更大。

其他消息方面，國際油價在連續 4 天下跌後走高，因為一份產業報告指出，美國原油庫存正在減少，抵消了石油輸出國組織 (OPEC) 減產的影響；美國公布高於預期的通膨數據後，黃金價格一度下跌，結束創紀錄的漲勢。

截至台北時間周三（13 日）22 時許：

焦點個股：

Coinbase(COIN-US) 早盤股價上漲 0.92%，至每股 258.49 美元

「女股神」伍德方舟投資管理公司周二繼續拋售美國最大上市加密交易所 Coinbase 的股票，儘管比特幣價格最近創下了歷史新高。該公司透過旗下三檔基金 ARKK、ARKW 和 ARKF 總計出售 106,000 股 Coinbase 股票，價值 2,715 萬美元。

Spotify(SPOT-US) 早盤股價上漲 0.09%，至每股 258.33 美元

瑞典音樂串流媒體公司 Spotify 正為高級訂閱者推出限量測試版的完整音樂影片，挑戰 YouTube 近 20 年主導的領域。該公司表示，音樂影片將從周三 (13 日) 開始向英國、德國、義大利、荷蘭、波蘭、瑞典、巴西、哥倫比亞、菲律賓、印尼和肯亞的高級用戶提供測試版，以試圖擴大用戶規模根據。

殼牌 (SHEL-US) 早盤股價上漲 1.13%，至每股 65.24 美元

知情人士透露，殼牌公司將裁減其交易團隊至少 20% 的職位，因為該公司將繼續重組其業務部門以降低成本。據悉，該部門擁有數百名員工，負責為殼牌處理併購事宜，已被告知將大幅削減員工人數，進一步細節將於 4 月公佈。該團隊是最新受到裁員影響的團隊，在此之前低碳解決方案、化學品和 IT 等業務部門也都遭到裁員。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：