〈房產〉北市房價最貴路段出爐 「這路段」均價153萬元搶下北市No.1

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-13 11:28

不同路段因其生活機能、交通便利性、景觀視野、學區，都可能造成房價的不同。房仲業者透過實價登錄資訊，統計 2023 年台北市各個行政區最昂貴的路段。其中，松山區的市民大道以均價 153.6 萬元成為台北市最昂貴路段，信義路二段與松勤街均價也突破百萬元。

統計顯示，2023 年台北市平均單價破百萬的路段就有三條，分別是松山區的市民大道四段，平均單價 153.6 萬元；大安、中正區的信義路二段，平均單價 131.2 萬元；以及信義區的松勤街，平均單價 120.5 萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，台北市市民大道四段之所以名列台北最貴路段，主要原因在於受到豪宅「潤泰敦峰」的熱絡交易而抬升。在 2023 年的 11 件交易量中，豪宅「潤泰敦峰」就占了 7 件，平均成交總價高達逾 1.8 億元，而單價則約介於 170-215 萬元，拉升整體路段的房價。不過市民大道四段路段位置優越，不僅毗鄰大安區，沿路更有微風廣場、松山文創園區等去處，可謂是囊括了食衣住行育樂等生活機能。

緊追其後的信義路二段位於大安區、中正區的交界。陳金萍指出，路段上設有捷運東門站，鄰近東門市場，生活機能十分便利。路段往北進入中正區，大樓、公寓林立，住宅氛圍濃。往南則進入大安區，不僅擁有永康商圈，商業機能活絡，同時接近金華國小、新生國小等學區，與大安森林公園也僅有一路段之隔，成為最炙手可熱的路段。而該路段擁有「信義御邸」、「典菁品」等指標案，成交單價落在 120-180 萬元之間。

最後一個百萬路段，是位於信義區的松勤街。陳金萍分析，松勤街地處信義計畫區內，擁有龐大的商業機能、便捷的交通，以及完善的學區，且該區域高檔住宅林立，可謂是信義區最精華的地段，吸引著高資產族群蜂湧入住。若要論起指標案，陳金萍表示，「新世界 (松勤玖號)」佔了該路段近四成交易量，近一年平均成交單價達 131.5 萬元。

至於台北市中房價相對較低的萬華區和文山區，其最貴的路段都還保有 6 字頭房價。陳金萍分析，萬華區因開發較早，市容、道路規劃較為老舊，使得整體房價處於北市末端班。不過，漢中街就位於西門町商圈內，距離捷運西門站僅需步行 5 分鐘，生活機能方便，近一年均價 69.7 萬元。

文山區以文教區聞名，是不少軍公教族群購屋首選區域，商業活動以捷運周邊、生活圈發展為主，居住人口也相對穩定。至於文山區單價最高的育英街，陳金萍分析，育英街地理位置佳，緊鄰景美醫院、水岸公園，交通方面則擁有捷運景美站，環境靜謐的同時享有便利的生活機能，周邊亦設有學區，一直是文山區中相當搶手的路段。