全球稅制改革 84％專業人士擔心企業雙重課稅風險 77%憂通膨

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-13 08:57

安永最新的調查指出，全球稅制改革、技術使用效率低、經濟不確定性三大因素，對企業在移轉訂價的管理能力產生龐大的壓力。有 84％受訪者表示，由於全球的稅制改革，企業面臨中等或重大的雙重課稅風險。77％受訪者則表示，通膨將在未來三年對移轉訂價的相關策略產生中等或重大影響。

移轉訂價是指企業與關係人相互間從事受控交易所訂定之價格或利潤，近年來各國均將其列為重要國際租稅議題；其對跨國企業的稅務扮演很關鍵的職能，負責管理集團內部各式各樣的關係企業交易，包括產品買賣及服務費的跨境支付、財產租賃和智慧財產權 (IP) 授權等。

「2024 年全球稅收和移轉訂價調查」調查針對 47 個區域的 1,000 名大型企業移轉訂價專業人士與高階主管，有 84% 受訪者表示由於全球的稅制改革，企業面臨「中等」或「重大」的雙重課稅風險；71% 受訪者指出，全球最低稅負制對於移轉訂價的相關策略將產生「中等」或「重大」的影響。相較之前，現在企業對移轉訂價相關需求的確定性倍增。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師林志仁表示，實施全球稅制改革的複雜性，將考驗大型跨國企業的因應能力，同時也意味會對稅務部門帶來前所未有的壓力。隨著雙重課稅風險的增加，跨國企業越來越重視稅負的確定性，這需要從基礎的稅務檢視開始，需要採取積極的行動，包括雙邊預先訂價協議。

眾多外在壓力影響企業決策，也使得移轉訂價決策者的角色更加複雜。77％受訪者表示，通膨將在未來三年對移轉訂價的相關策略產生「中等」或「重大」影響；51％受訪者指出，通膨造成的利率上升已影響中長期的公司內部資金融通交易的訂價政策。

供應鏈的變化以及企業對 ESG 目標的承諾，增加了企業進一步的挑戰。28％受訪者表示已經改變企業的移轉訂價策略以符合 ESG 策略；42％受訪者表示，由於地緣政治問題，其企業在過去三年已將生產地轉移到其他地區；62％受訪者預測未來三年供應鏈的變化，也會對移轉訂價的策略產生「中等」或「重大」的影響。