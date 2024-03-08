〈房產〉房市穩健 去年全台房仲業銷售額833.12億元僅年減4.2%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-08 11:05

官方全台房屋買賣移轉及仲介營收數據出爐， 2023 年全台買賣移轉量為 30 萬 6,971 棟，年減約 1.1 萬棟，年減 3.5%，成為近 4 年的新低點，而根據財政部統計，去年全台房仲業銷售額達 833.12 億元，年減 4.2%，雖呈現連兩年衰退，但自 2021 年起，已連續三年突破 800 億元大關，顯示房市買氣仍穩健。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，除了建物買賣移轉棟數可作為房市趨勢觀察指標外，房仲業銷售額更能直接反映房市交易熱度。從歷年房仲業銷售額可以發現，自 2013 年創下 614.38 億元高峰後，連三年下滑，到 2016 年，房仲業銷售額萎縮至 376.83 億元，隨後逐年回升，尤其 2018 年中美貿易戰轉單效應發酵，台商回流，隨後反彈回升。

尤其，在 2018 年中美貿易戰轉單效應發酵下，台商回流投資、擴廠，帶動住宅、廠辦、商辦等交易轉趨熱絡，後續因新冠疫情釋出的大量資金潮轉進房市，更推升房市交易表現，2021 年全台房仲業銷售額達 887.09 億元，創歷史新高。不過，也讓投機炒作風氣死灰復燃，政府自 2021 年積極實施打炒房政策，讓市場健康降溫，市場主力轉由自用、長期置產撐盤，2022、2023 年建物買賣移轉棟數與房仲業銷售額雙雙下降，但減幅僅個位數，2021-2023 年房仲業銷售額均處 800 億元高檔位置，顯示目前買氣仍穩。

同時，從近二年全台各縣市房仲業銷售額來觀察，雖整體銷售額量縮 4.2%，但仍有部分縣市逆勢成長，其中，嘉義縣成長 58.2% 最多，其次則是基隆市年增 14.1%，新北市、桃園市、苗栗縣、雲林縣與台東縣則年增 2.5-6.9% 之間。

陳金萍指出，從這些正成長的縣市可以歸納出三項優勢，包括交通機能佳、剛性需求穩定、重大建設與開發加持。像是新北市、桃園市與基隆市受惠於北北基桃生活圈 TPASS 上路，通勤族由台北市外溢到周邊衛星城市購屋，需求穩定下讓房市交易量增，也帶動房仲銷售額成長。而嘉義縣、苗栗縣與雲林縣則具備重大建設題材與產業進駐等議題效應，讓市場看好區域房市發展，推升房市表現。