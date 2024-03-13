〈台股盤後〉撐指數出個股 踩點打卡20112點史高後僅收漲13點

台股今 (13) 日大洗三溫暖，早盤再度寫下 20112 點新高紀錄，但攻破 2 萬點後沒站穩，儘管台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 以及重電族群逆勢撐盤，不過中小型股全面下挫下，指數開高走低，最低至 19866.73 點，上下震盪 246 點，終場跌幅收斂，以 19928.51 點作收，小漲 13.96 點或 0.07%，成交量放大至 5382.04 億元。