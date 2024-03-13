〈台股盤後〉撐指數出個股 踩點打卡20112點史高後僅收漲13點
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-13 14:21
台股今 (13) 日大洗三溫暖，早盤再度寫下 20112 點新高紀錄，但攻破 2 萬點後沒站穩，儘管台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 以及重電族群逆勢撐盤，不過中小型股全面下挫下，指數開高走低，最低至 19866.73 點，上下震盪 246 點，終場跌幅收斂，以 19928.51 點作收，小漲 13.96 點或 0.07%，成交量放大至 5382.04 億元。
櫃買指數今日開高走低，終場以 249.21 點作收，下跌 2.88 點或 1.14%；其中，電子通路、光電、半導體最弱勢，跌幅約 2%；文化創意宇電腦周邊則逆勢收紅。
觀察電子權值股表現，台積電今日守穩盤上，終場上漲 9 元或 1.17%，收在 779 元；鴻海持續扮演多頭指標，逆勢上漲逾 1%，收在 120.5 元；台達電、日月光、聯電也逆勢撐盤。另外，聯發科開高走低，終場以平盤作收；廣達、緯穎等均收黑。
金融股紅通通，中信金法說捎來好消息，現金股利至少 1.25 元起跳，吸引資金搶進卡位，股價大漲 4.6%，元大金漲幅也有 2%；永豐金、開發金、兆豐金、第一金、國泰金等表現都不俗。
盤面上，重電族群帶勁，華城 (1519-TW)、士電 (1503-TW) 飆上漲停，玖鼎電力、天揚勁揚逾半根停板，中興電、長佳、廣隆、天宇、亞力同步收紅。電線電纜族群也發電，億泰強漲超過 8%，華榮、華電、大山逆勢上漲約 1%。
連日飆漲的散熱族群今日冷卻，健準下挫逾 5%，力致、奇鋐都有逾 4% 跌幅；保銳、動力 - KY、泰碩、雙鴻、健策均下跌超過 1%。
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