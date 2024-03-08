〈房產〉板橋平均房價3年漲15% 去年擊敗永和重返新北精華區冠軍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-08 10:12

新北區域房價近 3 年由永和及板橋互別苗頭，房仲業者彙整實價登錄資料，前兩年永和區都小勝板橋區，是新北市平均房價最高的精華區，但到了去年，板橋區的平均房價反超永和區，重回新北市房市一哥寶座。

房仲業者統計並發現，近 3 年板橋區的房價漲幅也是新北精華區中最快的、高達 15%。對此，東森房屋大新板加盟店經理沈裕勝表示，隨著政府持續加大打炒房力度，投資置產需求日益減少，剛性需求當道，板橋區基礎機能成熟、居住質感佳，吸引了許多自住客群駐足。

沈裕勝指出，過去一年多以來受房市黑天鵝影響，投資客蹤跡銳減，自住客群成為現階段的交易主力，而自住客群進場購屋相對謹慎，傾向選擇基礎機能成熟、房市支撐力道強的精華區域。與新北市其他精華區相比，在板橋買房的優勢主要有二，一來，板橋坐擁台鐵、高鐵、捷運三鐵共構，聯外交通非常便捷，區內還有江翠、新埔、府中等多個成熟商圈，很多大型商場、影城百貨都坐落於此，基礎機能相當完善。

另一方面，板橋經過了多年的開發建設，又有新板特區、江翠北側重劃區坐鎮，區域居住質感也相當不錯，因此備受自住客群青睞。

目前板橋以新埔、江翠商圈一帶的住宅交易最為熱絡，此一區塊商家林立，大小採買應有盡有，而且搭乘捷運最快僅需 10 分鐘左右就可以直達台北市，房仲業者指出，目前此一區塊中古屋的平均房價仍普遍落在 5-6 字頭，總價 1,500 萬元左右就能買到一~ 兩房的中古華廈、公寓，房價比附近的新板特區、台北市都親民了不少，很適合有預算考量的首購族、換屋族。