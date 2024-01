〈保瑞再啟併購〉進攻美國市場 64億元併購百年藥廠 再刷新紀錄

保瑞 (6472-TW) 今 (16) 日宣布第一個美國公司收購案,將以 2.1 億美元、約新台幣 64 億元併購美國百年製藥公司 Upsher-Smith,最快今年下半年完成交割。此併購案也是保瑞繼以 60 億元收購安成藥後,最大金額的併購案。

保瑞擬向日本製藥集團 Sawai Group Holdings Co., Ltd. 及日本住友商事集團旗下美國子公司 Sumitomo Corporation of Americas,收購位於美國明尼蘇達州的製藥公司 Upsher-Smith Laboratories, Inc.(Upsher-Smith)。

保瑞表示,此併購案後續還需要經過美國聯邦貿易委員會 (FTC) 審查,預計需要 4-7 個月時間,待所有交割前應完成事項達成後,保瑞將透過旗下美國全資子公司取得 Upsher-Smith100% 股權。

針對併購資金來源,保瑞強調,截至去年第三季底,帳上現金約 40 億元,加上銀行借款,此併購案資金無虞。

Upsher-Smith 為一美國本土在地的製藥公司,成立於 1919 年、2017 年起由日本製藥集團 Sawai Group Holdings 取得多數股權運營管理,該公司旗下擁有 48 項上市量產藥品,並在明尼蘇達州的 Plymouth(普利茅斯) 與 Maple Grove(梅普爾格羅夫) 設有兩間製造工廠。

此兩個製造基地,可生產的藥品劑型包含口服固體、粉體 (口服與局部用藥)、液體,並設有包裝產線;其中,位於 Maple Grove 的生產基地為目前美國口服固體製劑廠中單一最大廠區,廠房內部使用面積達 60 萬平方英尺以上,並擁有自己的倉儲及物流中心。

Maple Grove 廠區近期完成廠房擴建,單一廠區面積超過 60 萬平方英尺更接近保瑞竹南廠一期與二期合計面積的四倍大,該新廠已獲美國 FDA 查核通過,總產能達 35 億劑。

董事長盛保熙表示,此併購不僅是保瑞集團進軍美國本土市場的第一個灘頭堡,更為保瑞集團的核心營運策略全球 CDMO 代工業務擴大產能規模與服務廣度。