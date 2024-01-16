〈保瑞再啟併購〉首起美國併購案 躍升全美最大的口服固體製劑廠之一

保瑞 (6472-TW) 首起美國併購案，以 2.1 億美元收購美國百年製藥公司 Upsher-Smith 所有資產，保瑞將一舉躍升成全美最大口服固體製劑廠之一，此外，Upsher-Smith 在美國有物流與倉庫，也有助未來子公司安成藥的美國布局。

Upsher-Smith 旗下擁有 48 項上市量產藥品，涵蓋傳統學名藥、特殊學名藥、品牌藥、慢性病用藥等，其中，以治療慢性病的氯化鉀注射液 (KCL) 長效劑型用藥最熱銷，後續還有幾個品牌藥正在等待美國藥證審查中。

廠房部分，Upsher-Smith 分別在明尼蘇達州的 Plymouth(普利茅斯) 與 Maple Grove(梅普爾格羅夫) 設有製造工廠，其中，Maple Grove 才在 2022 年完成新廠擴廠與查廠，也是美國口服固體製劑廠中單一最大廠區。

保瑞董事長盛保熙說，公司的雙軌策略藥品銷售與 CDMO 業務，而 Upsher-Smith 業務都是銷售美國市場，並具有物流、倉庫與經銷通路，對於子公司安成藥在美國布局有強化效果。

談到併購過程，盛保熙表示，由於日本近期缺藥嚴重，當地政府要求在地製造銷售，加上美國學名藥市場下滑，因此讓 Upsher-Smith 日本大股東有意求售。Upsher-Smith 的藥品與產能可以跟集團互補，加上台灣與日本關係良好，雙方洽談 4、5 個月後在今日完成簽約。