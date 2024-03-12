合庫銀利High 美元定存5.2%-5.3% 數位平台結購再減3分

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-12 09:57

美國聯準會暗示可能延後美元降息時程，合庫金 (5880-TW) 旗下合庫銀行即日推出「113 合優利 02」美元定存優惠專案，一個月年利率 5.2%、三個月年利率 5.3%，1,000 美元即可參加，數位平台結購美元，匯率還有減碼三分的優惠，本專案活動到 4 月 3 日，額滿即提前截止。

合庫表示，本檔專案期間 113 年 3 月 11 日至 4 月 3 日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作，達門檻後，最高可享一個月年利率 5.2%、三個月年利率 5.3% 優利定存。此外，合庫亦提供多元的承作通路，不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀 APP、個銀、企銀、EOI 及臨櫃交易辦理。

為落實綠色金融，減少碳排放，鼓勵民眾多加利用數位金融服務，本次專案數位帳戶最低門檻 1,000 美元以上即可承作；另於數位平台結購美元時，建議使用匯率到價通知，即時買到心中理想價位外，亦可再享匯率減碼 3 分優惠。