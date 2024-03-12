華航7/14直飛西雅圖 促銷票價降逾2成搶暑期大商機

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-12 10:53

華航 (2610-TW) 今 (12) 日宣布，將於 7 月 14 日起直飛有翡翠之城之稱的西雅圖，成為美洲航網第 6 個直飛航點，隨著客運服務觸角擴張至美國西北，有助進一步拓展亞洲轉機市場版圖；而為歡慶北美新航點開出，出發班號 CI022 來回機票降價 22%。

華航台北 - 西雅圖航線規劃每周 5 班，以空中巴士 A350-900 執飛，每周一、二、四、六、日飛航，去程台北飛往西雅圖 CI022 於晚間 23：30 自桃園機場起飛，西雅圖當地時間晚間 19：50 抵達，飛行時間約 11 小時；回程西雅圖飛往台北 CI021 於凌晨 01：40 起飛，台灣時間隔天上午 05：05 抵達桃園機場，飛行時間約 13 小時。

而華航為歡慶西雅圖直飛，推出官網搭配台灣出發班號 CI022 來回機票 22% 減價優惠價格，台北 - 西雅圖經濟艙最低 19725 元起 (未稅)，還可搭配華夏會員加贈哩程活動，凡於 9 月底前搭台北 - 西雅圖往返航班，每航段可額外獲得 2200 哩程數回饋。

西雅圖機場去年旅客總量超過 5000 萬人次，是美國西北地區第一大機場，直飛西雅圖是華航擴展北美航網的重要一步，華航說明，旅客還可透過聯程機票，連結美國 50 個內陸熱門航點，包括波特蘭、芝加哥、波士頓、拉斯維加斯、奧蘭多、亞特蘭大等地。