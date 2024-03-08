華航去年獲利年增近140% 創10年來次高 EPS 1.13元

華航 ( 2610-TW ) 今 (8) 日公布去年財報，全年稅後純益 68.18 億元，年增 138.45%，每股純益(EPS)1.13 元，創近 10 年次高，僅次於 2021 年。

華航去年合併營收 1848.17 億元，年增 22.6%，主要是因旅運需求大幅成長，華航積極拓展航網、加密重點航線班次，其中，客運收入衝上 1157.23 億元，年增 354.14%。

展望 2024 年，華航指出，積極滿足疫後增長的旅運需求，第一季全線訂位平均載客率約 80%，3 月訂位持續增加中，東北亞航線平均訂位率超過 85%，而長程線中，北美地區、獨家布拉格航線皆有逾 80% 表現。