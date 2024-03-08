華航去年獲利年增近140% 創10年來次高 EPS 1.13元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-08 19:36
華航 (2610-TW) 今 (8) 日公布去年財報，全年稅後純益 68.18 億元，年增 138.45%，每股純益(EPS)1.13 元，創近 10 年次高，僅次於 2021 年。
華航去年合併營收 1848.17 億元，年增 22.6%，主要是因旅運需求大幅成長，華航積極拓展航網、加密重點航線班次，其中，客運收入衝上 1157.23 億元，年增 354.14%。
展望 2024 年，華航指出，積極滿足疫後增長的旅運需求，第一季全線訂位平均載客率約 80%，3 月訂位持續增加中，東北亞航線平均訂位率超過 85%，而長程線中，北美地區、獨家布拉格航線皆有逾 80% 表現。
同時，華航正持續擴充機隊運能，A321neo 今年預計交機 5 架，並引進 A350 租機。
看好春季國人赴海外旅遊的強勁需求，華航瞄準區域航線復飛、增班多個航點，尤其針對日本線，每周共提供超過 150 個航班。
貨運方面，華航引進 777F 貨機，預計今年 10 架全數交機，除了跨境電商，將重點布局貨運主流的 AI 高科技、能源控制、半導體、消費電子、電動車、網通事業等大廠出貨，並積極爭取臨時高價包機需求，同時密切關注紅海危機的轉單效應發展。
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