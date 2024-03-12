慧榮估NAND Q2漲20%一路漲到明年上半年 原廠滿足點為毛利率30%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-12 13:12

慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章表示，今年對記憶體產業是個好年，明年會再比今年更好，其中，NAND 第二季價格已經確定再漲 20%，且漲勢會一路延續至明年上半年，DRAM 價格也同步走揚。

細分兩大記憶體市場，苟嘉章指出，NAND 原廠過去虧損非常嚴重，在價格尚未漲到滿足點之前，不會輕易增產，且原廠不是僅漲到讓毛利率轉正，要漲到讓毛利率可以達 30% 以上，才會是健康合理的水準。

隨著 NAND 價格上漲，苟嘉章預期，少數 NAND 原廠第一季毛利率會轉正，第二季幾乎就都會賺錢，第三季可望全數獲利，但從需求面來看，現階段尚未有明顯增幅，因此預計原廠增產的時間點會落在下半年或年底。

另外，由於過去 NAND 產業迭代幾乎是一年一代，但現階段 NAND 原廠因過去大幅投資，加上近年呈現虧損，資本支出也轉往高頻寬記憶體 (HBM)，因此新一代 NAND 的生命週期會延長，預計未來將是兩年一代。

針對 DRAM，由於現階段 HBM、DDR5 需求相當熱絡，苟嘉章看好，DRAM 價格會一直上去，尤其 HBM 不僅價格好、需求也強，但因困難度高，原廠都希望提高生產良率，而 DDR5 也受惠 AI 動能，客戶都在拉貨，預期不論是 AI PC、AI 手機等都將導入 LPDDR5，整體 DRAM 供給非常正面，可以抵銷掉 NAND 部分的下滑。

從應用別來看，苟嘉章認為，伺服器市場復甦時程優預期，其中，北美市場原預計下半年才復甦，但現在就已感受到回溫跡象，中國市場則是從去年 11 月就一路復甦，且農曆年後需求也沒有減少，整體伺服器供需相當健康。

手機方面，Android 手機需求持續增加，不論是高通 (QCOM-US)、聯發科 (2454-TW) 對今年手機需求都相當正面，儘管今年手機數量僅年增 3-6%，但受惠 AI 帶動，DRAM 與存儲相關都會受惠，尤其一旦 AI 手機放量，屆時有機會在 NAND 端看到 QLC 規格進入手機市場；也看好在各家大廠推出 AI PC 下，今年 AI PC 滲透率可望達 10-15%。