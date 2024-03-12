〈台股盤前〉外資轉賣 台積電ADR瀉5% 轉由內資買盤撐場先守5日線

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-12 08:31

台股昨 (11) 日受到美股、日股齊挫拖累下，指數拉回整理震盪，一度下跌逾百點，不過在三大內資聯手買超下，多頭強守 5 日線。儘管多頭趨勢不變，但短線在市場靜待主要數據出爐，美股呈現低氣壓，台股也面臨多空拉鋸戰。

台股昨日在半導體雙雄領跌下，加權指數終場下跌 59 點收 19726 點，成交量縮減至近六日最低 4143 億元。外資轉賣超 46 億元，八大公股行庫、內資投信與自營商等三大內資同步買超 87 億元。

美股方面，市場觀望本周公布的消費者物價指數 (CPI) 及生產者物價指數 (PPI)，道瓊工業指數在午盤過後轉漲，終場小幅收紅，小漲 46.97 點或 0.12％；另外三大指數終場齊收黑。其中，輝達續跌超 2%，AMD 重挫超 4%，台積電 ADR 狂瀉逾 5%。

市場消息方面，上市櫃公司 2 月營收出爐，因遇到春節長假，整體營收 2.83 兆元，中斷月營收連九月 3 兆元之上紀錄，月減 18.4%，但較去年同期意外正成長，年增 0.3%，且為歷年同期次高，優於預期。其中，聯發科、開發金等 13 檔個股，前 2 月營收卻是逆勢繳出年增五成以上的唱旺成績單。