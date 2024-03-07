〈房產〉六都「車位王」比價 信義區豪宅車位821萬元可買台南4個最貴車位

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-07 12:21

近期內政部提出「虛坪改革」，其一涉及停車空間將重新定義為「專有部分」，使得車位價格未來是否提高，引起各界關注。觀察實價，六都 2023 年車位交易中，由北市豪宅「皇翔御琚」再度蟬聯「車位王」，一個車位要價約 821 萬元，此價位已能購買 4 個台南市最貴車位。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，該豪宅周邊寸土寸金，尤其車位更一位難尋，再加上該豪宅地段與產品優勢，使其價位居高不下。

根據實價，全台 2023 年最貴車位出現在「皇翔御琚」，此一豪宅去年 10 月出現 2 戶同時交易，交易總價各為 6.62、6.52 億元，且其中各有 4 個車位，也分別以總價 3420、3150 萬元成交，換算平均一個車位要價 821 萬元。

觀察其他六都縣市的豪宅車位交易，其中新北、台中及高雄最高車位價格都在伯仲之間，約 300 萬元上下，分別位於「板信雙子星花園廣場」、「寶輝秋紅谷」及「雄崗信義美術館」。

至於六都中最「親民」的豪宅車位在台南，為日前創下單價 5 字頭的台南歷史新高豪宅「國泰磐耘」，其中頂樓戶去年 8 月以總價 4240 萬元成交，2 個車位價為 395 萬元，換算 1 個車位平均要價 197.5 萬元。該價位雖屬台南天價，但仍需 4 個車位，才能與全台最高的「皇翔御琚」車位價格相提並論。

徐佳馨分析，六都最貴車位所在社區，都具有 2 大特色，一是屬於在地頗具知名度的指標豪宅，二則是鄰近市中心蛋黃區或重要景觀地標，例如「皇翔御琚」屬信義計畫區，而「板信雙子星花園廣場」則是板橋車站的鄰居，至於「寶輝秋紅谷」則與台中國家歌劇院、秋紅谷景觀生態公園為鄰。南二都的「國泰磐耘」、「雄崗信義美術館」則分別緊鄰南紡購物中心、農十六公園等，區域地段寸土寸金，兼顧豪宅本身名氣加持之下，讓車位價格水漲船高。