美股重點新聞摘要2024年03月12日
鉅亨網新聞中心 2024-03-12 08:05
今日操盤前瞻
美股財報 (3/11 盤後)：甲骨文 (ORCL)
OPEC 原油市場月報
美國 2 月 CPI
蘋果傳正測試一款新人工智慧產品
根據《Business Insider》週一 (11 日) 報導，蘋果正在測試一款由人工智慧 (AI) 驅動的廣告產品，以便在 App Store 內使用，以期擴大其廣告業務，可能在未來幾個月內推出。閱讀全文...
川普：若當選 將重新實施強硬關稅政策
美國前總統川普週一 (11 日) 宣稱是關稅的堅定支持者，若他重回白宮，可能會重新徵收外國商品關稅。閱讀全文...
紐約 Fed 調查：2 月消費者對中、長期通膨預期攀升
紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 周一 (11 日) 公布調查顯示，美國消費者對未來 3 年的通膨預期在上月攀升，而對未來 5 年通膨預期的增幅遠超預期。閱讀全文...
馬斯克再向 OpenAI 發起挑戰 旗下 xAI 聊天機器人 Grok 本周將開放原始碼
馬斯克周一 (11 日) 表示，其人工智慧新創公司 xAI 的聊天機器人、ChatGPT 競爭對手「Grok」將於本周開放原始碼。幾天前馬斯克才控告 OpenAI 放棄初心，轉而投奔營利目的。閱讀全文...
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