美股重點新聞摘要2024年03月12日

鉅亨網新聞中心 2024-03-12 08:05

今日操盤前瞻

美股財報 (3/11 盤後)：甲骨文 (ORCL)

OPEC 原油市場月報

美國 2 月 CPI

蘋果傳正測試一款新人工智慧產品

根據《Business Insider》週一 (11 日) 報導，蘋果正在測試一款由人工智慧 (AI) 驅動的廣告產品，以便在 App Store 內使用，以期擴大其廣告業務，可能在未來幾個月內推出。閱讀全文...

川普：若當選 將重新實施強硬關稅政策

紐約 Fed 調查：2 月消費者對中、長期通膨預期攀升

紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 周一 (11 日) 公布調查顯示，美國消費者對未來 3 年的通膨預期在上月攀升，而對未來 5 年通膨預期的增幅遠超預期。閱讀全文...

馬斯克再向 OpenAI 發起挑戰 旗下 xAI 聊天機器人 Grok 本周將開放原始碼