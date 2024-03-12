〈紐約匯市〉聚焦日銀政策 日元連三日走強、比特幣衝破7.2萬美元再創高

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-12 05:57

日本政府上調去年第四季經濟成長率，加上對於日本央行可能在下周會議上退出負利率政策的預期，周一 (11 日) 帶動日元兌美元連續四個交易日走高。與此同時，比特幣突破 72,000 萬美元，再登歷史高點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.14%，報 102.85，距離上周五 (8 日) 觸及的近兩個月低點不遠，當時非農就業數據顯示美國勞動力市場正在降溫。

交易員目前認為聯準會 (Fed) 最有可能降息的時點落在 6 月，但他們的押注仍可能受到周二 (12 日) 出爐的消費者物價指數 (CPI) 數據影響。

根據路透調查，市場預測 2 月整體 CPI 月增率將自 1 月的 0.3% 升至 0.4%，核心 CPI 估月增 0.3%，低於 1 月的 0.4%，年增率估從前一月的 3.9% 下滑至 3.7%。

日元兌美元小漲 0.07%，至 146.93 日元兌 1 美元。

消息人士向路透表示，因預期日本大型企業將大幅加薪，愈來愈多央行決策官員對於在下周會議上結束負利率政策感興趣。今年度的「春鬥」勞資談判結果將於本周三公布。

與此同時，日本內閣府周一上調上季經濟成長率，意味著日本得以避開技術性衰退，令經濟能夠承受政策緊縮的觀點升溫。

Klarity FX 執行董事 Amo Sahota 表示：「我們已經從關注日銀在 4 月會議採取行動，轉向關注 3 月。但我現在仍傾向 4 月。」

繼上周五觸近兩個月高點後，歐元下跌 0.13% 至 1.0923 美元。歐洲央行 (ECB) 上周將利率維持在歷史高點，同時謹慎為今年稍晚降息做準備。

英鎊跌近 0.4% 至 1.2811 美元。因市場押注英國央行降息速度將比 Fed 和 ECB 還要慢，英鎊上周五升至 7 月底以來最高。隨著最新就業和工資數據即將出爐，英鎊將面臨考驗。

澳幣下跌 0.13% 至 0.6613 美元，自上周觸及的約兩個月高點回落。

加密貨幣方面，因流入比特幣現貨 ETF 的資金激增，比特幣周一突破 72,000 美元大關，再刷紀錄新高，對 Fed 很快就會降息的預期也為比特幣帶來提振。截稿前，比特幣漲近 4% 至 72,114 美元。

LSEG 數據顯示，截至 3 月 8 日當周，流入美國 10 大比特幣現貨 ETF 的資金流量放緩至兩周低點，但仍高達近 20 億美元。

以太幣也漲 3.5% 至 4,036.4 美元，盤中一度逼近兩年高點。關於美國監管機構可能在今年批准以太坊現貨 ETF 上市的臆測，今年已帶動以太幣上漲 75%。

截至台灣時間周二 (12 日) 約 6:00 價格: