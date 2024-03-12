2024年1月底全球BB級債達1.16 兆美元 美債撐起半邊天

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-12 10:46

降息時機今年中或年末才會出現，金融環境持續緊縮，短期內市場波動頻仍，此刻景氣不明，應該選擇何種相對穩定的金融商品？基金經理人建議，據歷史經驗， Fed 停止升息後的半年到三年，BB 級債平均報酬率有 9.3%-27% 的報酬率，建議想降低波動、增加收益的投資人提早納入投資組合。

根據美國銀行統計，截至 2024 年 1 月底，全球 BB 級債券規模近 1.16 兆美元規模，其中美債規模約 0.6 兆美元。富蘭克林華美優選非投資等級債券基金擬任基金經理人余冠廷認為，預期今年中或之後聯準會降息公布，BB 級債殖利率將進一步下降，創造更多的資本利得機會，主要是與其存續期相似的中短期公債殖利率會快速回落，同時隨著市場資金面舒緩、景氣壓力降低，信用利差有望保持穩定。

而這檔新基金主要訴求投資於雙 B (BB 級) 債券類別上，截至 2 月底止，BB 級名目利率達 6.8% 左右，實質利率達 6.4%，而近 20 年來 BB 級平均違約率僅 0.4%，相對 B 級 3.2% 與 CC 級以下 8.8% 違約率偏低，且債券殖利率又勝過投資等級以上債券種類，是現階段市況中值得納入資產配置的產品之一。

目前市況為高利率環境延續、景氣成長仍保有彈性；主要國家勞動市場仍偏緊，通膨因薪資推動不易再迅速降溫，央行難以立即轉向。再者，受惠薪資成長與超額儲蓄支撐，整體消費動能尚未明顯趨緩，短期內經濟出現衰退機會偏低，此環境仍適合 BB 級之溫和表現。

投資人可能想問，若面對重大風險時，這樣的產品會有何表現? 余冠廷分析，經全球權威信評機構認證，體質較良好的 BB 級債，將是對抗違約風險的較佳選擇，統計過去 20 年數據，BB 級債年均違約率僅約 0.4%，大幅低於 B 級以下債券的 6.0%，此優勢在系統性風險發生期間更為明顯，如 2008、09 年令人聞之色變的金融海嘯時，BB 級債最大違約率僅約 3.0%，B 級以下債則高達 21%，波段修正跌幅較低、收復時間較短，這樣的產品亦適合追求分散風險、且想進一步穩定投組收益者。