紐約Fed調查：2月消費者對中、長期通膨預期攀升

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-12 02:00

紐約聯準銀行 (Federal Reserve Bank of New York) 周一 (11 日) 公布調查顯示，美國消費者對未來 3 年的通膨預期在上月攀升，而對未來 5 年通膨預期的增幅遠超預期。

具體來看，調查顯示 2 月消費者對未來 3 年通膨預期中值升至 2.7%，較 1 月時的歷史新低有所反彈，為去年 9 月以來首升。與此同時，5 年通膨預期攀升至 2.9% 的 6 個月新高，為去年 8 月以來首見成長，不過 1 年通膨預期與 1 月持平，保持在 3% 水準。

長期通膨預期惡化可能讓 Fed 官員感到不安，他們目前正處於 3 月 19-20 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議的準備階段，本周為官員的靜默期。雖然 Fed 官員幾乎肯定會在這次會議上維持利率不變，但許多決策者表示，隨著通膨壓力逐漸向 2% 的目標回落，預料今年稍後會降息。

Fed 官員認為，消費者對通膨的預期會對目前的水準產生強烈影響，最近的一些通膨數據強於預期，這可能影響了最近一輪的預期數據。他們曾警告，通膨降溫並非一條平穩的道路。

儘管長期通膨預期發生了轉變，但有關物價壓力的一些公共項目細節卻更為溫和。受訪者表示，他們預估醫療保健和大學學費的價格漲幅將放緩，而未來食品價格的漲幅料將保持穩定。

根據調查，2 月租金年漲幅從 1 月的 6.4% 降至 6.1%，為 2020 年 12 月以來的最低水準、房價漲幅持平於 3%，汽油價格與 1 月相比僅小漲 4.3%。

報告還發現，那些最強烈預測長期通膨預期會上升的人最多只有高中學歷，同時指出對未來通膨路徑的整體分歧正在減少。