Saudi Aramco執行長：正在尋找更多投資中國的機會

鉅亨網新聞中心 2024-03-12 10:00

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）周日（10 日）公布去年全年財報，淨利衰減 24.7% 至 1,213 億美元，但盈利規模仍遠遠超過其他油氣同業。

Aramco 的財報顯示，去年總收入也下降 17% 至 4,408.8 億美元，自由現金流也降至 1,012 億美元。

儘管面臨經濟逆風，但 Aramco 仍增加巨額股息支付。董事會宣布，2023 年第 4 季基本股息為 203 億美元，年增 4%；效益掛鉤股息為 108 億美元，增加 9%。

Aramco 執行長 Amin Nasser 表示：「在經濟下行大環境下，公司的韌性強勁，反應敏捷，保持了健康現金流和高水準盈利能力。此外，我們還為股東帶來豐厚回報，2023 年的分紅總額年增 30%」

此外，Nasser 指出，中國的石油需求強勁，且在不斷增長，Aramco 正在尋找更多投資中國的機會。

據《21 世紀經濟報導》報導，Aramco 下游業務總裁 Mohammed Y. Al Qahtani 曾在去年 12 月表示，「在石油供應、煉油、石化和潤滑油等領域的下游綜合項目中，我們看到在中國進一步擴大投資的重大機會。」

對於中國市場的前景，Qahtani 說，中國對沙烏地阿拉伯的原油需求強勁，且不斷增長，預估未來幾年中國對原油的需求將在目前 1,400 萬至 1,600 萬桶的基礎上繼續增加。