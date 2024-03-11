4,000輛新車沉入海底！電動車惹的禍？德國汽車大廠面臨雙重索賠

鉅亨網新聞中心 2024-03-11 10:01

德國汽車巨頭福斯正面臨航運公司和保險公司提出的雙重索賠，起因是兩年前的汽車運輸船「Felicity Ace 號」起火沉沒事故。

據《日經新聞》上周四（7 日）報導，「Felicity Ace 號」船東日本商船三井已證實對福斯旗下豪華汽車品牌保時捷提起訴訟，稱「Felicity Ace 號」的起火原因是保時捷電動車的鋰離子電池。

商船三井在保時捷總部所在地德國南部斯圖加特地區法院提起訴訟，當地法院稱索賠金額為 3,000 萬歐元（3,260 萬美元）。

商船三井認為，保時捷未事先告知電動車運輸的危險性和必要預防措施。

面對商船三井的指控，保時捷聲稱，「Felicity Ace 號」已經沉入 3,000 公尺深的海底，難以打撈，很難確認起火原因。

與此同時，據《彭博》報導，「Felicity Ace 號」承保公司安聯也在德國對福斯提起了訴訟。

福斯表示，媒體稱「Felicity Ace 號」起火起因與電動車有關，但這種說法尚未得到法院證實。

「Felicity Ace 號」建於 2005 年，是一艘擁有 6,400 車位的汽車運輸船。2022 年 2 月 16 日，該船在葡萄牙屬地亞速爾群島附近海域起火，大火在燃燒近一周後才基本撲滅，但該船最終於同年 3 月 1 日在拖航途中不幸沉沒。