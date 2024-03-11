〈台幣〉31.4元附近狹幅震盪 高低價差僅不到3分

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-11 09:54

新台幣今 (11) 日處在升貶互見態勢，早盤以小升 1.8 分至 31.42 元開出後，轉小貶至 31.444 元，貶值也僅 0.6 分，與台股指數同樣呈現狹幅震盪。

新台幣以 31.42 元開出，微升 1.8 分，盤中升貶互見，最低也僅來到 31.444 元，高低價差僅 2.4 分，顯示在台股 2 萬點的激情稍稍緩和之際，市場觀望氣氛濃厚。

觀察主要亞幣，日圓持續強勁升值態勢，升幅達 0.2% 上，韓元也升逾 0.2%，星元升 0.05% 左右，港幣和新台幣處平盤狹幅震盪，僅人民幣和泰銖貶近 0.1%。

法人指出，聯準會主席鮑爾於國會聽證會證詞表示今年會降息，但需要更多證據證明通膨朝目標前進，意味不急著降息，FedWatch 今年降息幅度已逐步與聯準會釋出的降息 3 碼展望一致，不過，降息時間點、碼數不斷延後與下調，在強勁的經濟下對股市並未造成衝擊。