華城去年獲利25億元年增2倍 擬配發現金6元、股票1元股利創新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-11 10:13
重電廠華城 (1519-TW) 公告去年財報，稅後純益 25.77 億元，年增 2 倍，每股純益 9.87 元，獲利與每股純益皆寫下歷史新高。同時董事會也宣布股利政策，擬配發每股現金股利 6 元，以及股票股利 1 元。
華城去年第四季營收 56.12 億元，季增 54%，年增超過 1 倍。毛利率 31.8%，季減 1 個百分點，年增 15.1 個百分點。營益率 22.5%，季增 1.2 個百分點，年增 19.3 個百分點。稅後純益 11.15 億元，季增 56.4%，年增超過 1 倍，每股純益 4.27 元。
華城去年全年營收 138.9 億元，年增 79.2%，毛利率 31.2%，年增 10.7 個百分點，營益率 20.5%，年增 15 個百分點。稅後純益 25.77 億元，年增 2 倍，每股純益 9.87 元。
法人指出，美國電網建設將在 2025 年第一季起加速，美國政府在 2022 年至 2023 年間投資 4640 億美元在能源相關的基礎建設，因此在美國電網基礎建設相關支出，帶動變壓器需求，而華城成為主要受惠業者之一。華城先前也曾提到，外銷訂單暢旺，預期今年外銷比重將持續擴大，有望提升至 4 ㄓ，並帶動整體營運往上。
除了美國電網基礎建設商機，華城也受惠台電強韌電網計畫，包括 345kV、161kV 電力變壓器、69kV 比壓器等，都是可以持續爭取的訂單。
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