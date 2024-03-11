華城去年獲利25億元年增2倍 擬配發現金6元、股票1元股利創新高

法人指出，美國電網建設將在 2025 年第一季起加速，美國政府在 2022 年至 2023 年間投資 4640 億美元在能源相關的基礎建設，因此在美國電網基礎建設相關支出，帶動變壓器需求，而華城成為主要受惠業者之一。華城先前也曾提到，外銷訂單暢旺，預期今年外銷比重將持續擴大，有望提升至 4 ㄓ，並帶動整體營運往上。