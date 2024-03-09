〈紐約匯市〉美元指數周線收黑 比特幣一度衝破7萬美元 再刷新高

鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-09 06:42

美元指數周五 (8 日) 小幅走軟，周線收黑，兌歐元匯價創下今年最糟單周表現。比特幣盤中一度衝破 7 萬美元大關，再刷歷史新高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.07%，報 102.75，本周貶近 1.1%。

美國勞工部勞工統計局最新報告顯示，2 月非農新增就業 27.5 萬，1 月數據則自原本的 35.3 萬下修至 22.9 萬。失業率在連續三個月維持在 3.7% 後，於 2 月升至 3.9%。

Equiti Capital 首席經濟學家 Stuart Cole 表示：「我認為市場一直有點擔心 Fed 很快就會放棄降息，尤其是考慮到近期的通膨報告。今天的報告應該會讓人感到樂觀，即是寬鬆規模不像年初所想的那麼強勁，但事情仍持續朝正確的方向發展，允許 Fed 在今年降息。」

歐元兌美元盤中一度觸及八周高點，尾盤下跌 0.09% 至 1.0937 美元，本周漲近 1%，為 12 月 22 日當周以來最佳單周表現。

歐洲央行 (ECB) 周四將利率維持在歷史高點，同時謹慎為今年稍晚降息奠定基礎，稱央行在壓低通膨方面取得良好進展。

與此同時，日元兌美元匯價升至五周高點，上漲 0.67% 至 147.03 日元兌 1 美元，本周升逾 2%。

外媒報導指出日本央行對於升息的想法正在升溫，並且正在考慮新的量化貨幣政策框架，以顯示政府債券購買量的前景。

此外，路透引述四位消息人士說法稱，有愈來愈多日本央行決策官員可能支持在本月結束負利率政策，因為他們預期今年的勞資談判將取得強勁成果。

XTB 研究總監 Kathleen Brooks 表示：「隨著更多人猜測日銀將在本月稍晚逆勢升息，日元正在走強。短期內，美元兌日元似乎正在形成強勁的下行趨勢，我們認為可能會測試 145 日元關卡。」

英鎊揚升 0.4% 至 1.2857 美元，盤中一度觸及去年 7 月以來最高。因有跡象顯示 ECB 和 Fed 可能比英國央行 (BOE) 更接近降息。

對美國和歐洲利率從 6 月開始下降的預期，也幫助支撐對風險較敏感的澳幣和紐幣。澳幣周五上漲 0.14% 至 0.6622 美元，本周漲 1.5%。紐幣升 0.11% 至 0.6176 美元，本周升 1.2%。

加密貨幣方面，比特幣日內一度衝破 70,000 美元大關，再刷歷史新高，截稿前漲 1.7% 至 68,576 美元。

截至台灣時間周六 (9 日) 約 6:00 價格: