〈台幣〉午盤後外資擴大匯入 升近1角收31.438元 周線終止連4貶

新台幣 兌美元今天以 31.48 元開盤，最高來到 31.422 元、最低 31.52 元，匯銀人士指出，上午受到投信匯出影響，美元買盤較為強勁，進口商同步買進美元，下午外資擴大匯入，帶動升值力道轉強，但出口商對於目前的價位普遍興致缺缺。

至於外資是否透過 SWAP (換匯交易) 操作大買台股？匯銀人士透露，外資 2 月起確實擴大 SWAP 交易，但這並不會反映在即期，SWAP 通常為 3 個月期，屆時到期就會拿回美元，不排除新台幣有進一步走貶的可能，不過，仍要觀察到時候的利率環境及股市狀況。