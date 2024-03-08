〈台幣〉午盤後外資擴大匯入 升近1角收31.438元 周線終止連4貶
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-08 18:15
新台幣兌美元匯率今 (8) 日走勢震盪，投信偏向匯出，使得匯價盤中升幅回吐，但外資下午回頭匯入，帶動新台幣終場升值 9.8 分，收在 31.438 元，創逾 2 周以來新高，呈現股匯雙漲，台北外匯市場成交值 11.97 億美元。新台幣匯率周線終止連 4 貶，本周累計升值 1.68 角，升幅 0.53%。
新台幣兌美元今天以 31.48 元開盤，最高來到 31.422 元、最低 31.52 元，匯銀人士指出，上午受到投信匯出影響，美元買盤較為強勁，進口商同步買進美元，下午外資擴大匯入，帶動升值力道轉強，但出口商對於目前的價位普遍興致缺缺。
台股近來屢創新高，但新台幣升幅卻未跟上，仍在 31.5、31.6 元盤旋，台北匯市量能也偏淡，匯銀人士分析，外資近期偏向雙向進出，觀望氣氛較濃。雖然台股行情相當熱絡，但外資資金來源並非全用匯入的方式，部分會從匯市而來，部分資金是原先就留在台灣，另一部分則是借台幣來操作。
通常來說，台股大漲，外資匯入推升新台幣走強，不過，近期都沒有出現這個現象，由於投信業者不斷匯出，因而抵銷外資匯入的力道，加上主要亞幣對美元普遍走軟，在降息之前美元仍維持強勢之姿。
至於外資是否透過 SWAP (換匯交易) 操作大買台股？匯銀人士透露，外資 2 月起確實擴大 SWAP 交易，但這並不會反映在即期，SWAP 通常為 3 個月期，屆時到期就會拿回美元，不排除新台幣有進一步走貶的可能，不過，仍要觀察到時候的利率環境及股市狀況。
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