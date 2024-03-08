〈台幣〉一度升1角攀近3周新高 升幅又收斂跟不上股市

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-03-08 10:18

台北股匯今 (8) 日上演雙漲走勢，在護國神山台積電 (2330-TW) 強力吸金下，加權指數一舉攻克 2 萬點大關，新台幣兌美元匯率同步走升，一度升值逾 1 角，再次突破 31.5 元關卡，最高升抵 31.435 元，為近 3 周以來的新高點，但隨著美元買盤出籠，升幅再次收斂，跟不上台股上漲速度。

新台幣兌美元匯率今天以 31.48 元開盤，最高來到 31.435 元，升值 1.01 角，為 2 月 20 日以來的新高價，不過，逾半升幅隨之回吐，回到 31.5 元附近。

儘管台股近期屢創新高，今天更一舉攻上 2 萬點，外資搶買台積電，但經常呈現股匯脫鉤的狀態，匯銀人士分析，新台幣走勢仍與多數非美貨幣同步，除了與國內投信積極布局海外資產有關外，外資匯入亦開始改用 SWAP (換匯交易) 方式，使得即期市場影響較小，加上外資領到股利隨即匯出，使得匯價受到壓抑。

除了台股創高外，美股、日股同樣出現新里程碑，日經 225 指數本周一度突破 4 萬點大關，吸引外資流入，熱錢四處流竄，不會只留在台灣資本市場，儘管出口商賣力拋匯，但升值力道仍有限。