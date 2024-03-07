〈台幣〉匯市助攻股市朝2萬點靠攏 收升3.9分至31.536元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-07 17:16
新台幣今 (7) 日升貶互見，一度貶至 31.581 元，但最高也衝上 31.475 元，高低價差 1.06 角，終場收在 31.536 元，升值 3.9 分，台北外匯經紀公司成交值放大至 12.33 億美元，量能較 1-2 月平均約 10 億美元擴增，反映匯市交投熱度持續，並驅使台股指數續創高達 19693 點，上漲 194 點。
新台幣今日以 31.52 元、升值 5.5 分開出後，盤中一度轉貶至 31.581 元，惟貶幅也不大，午盤過後再度轉偏強整理，終場兌一美元以 31.536 元作收，升值 3.9 分，升幅 0.12%，全日高低價差 1.06 角，台北外匯經紀公司成交值 12.33 億美元。
法人指出，聯準會主席鮑爾在國會聽證會上重申，若經濟大致上按照預期發展，從今年某個時候開始放寬利率政策可能合適，此說法符合市場預期，並造成美國十年期公債殖利率持續走低，有利資金風險偏高提升。
隨著外資 2 月買超台股達 1039.91 億元，法人預期在國際資金持續匯入下，台股資金動能仍強勁。
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