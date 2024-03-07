〈台幣〉匯市助攻股市朝2萬點靠攏 收升3.9分至31.536元

新台幣今 (7) 日升貶互見，一度貶至 31.581 元，但最高也衝上 31.475 元，高低價差 1.06 角，終場收在 31.536 元，升值 3.9 分，台北外匯經紀公司成交值放大至 12.33 億美元，量能較 1-2 月平均約 10 億美元擴增，反映匯市交投熱度持續，並驅使台股指數續創高達 19693 點，上漲 194 點。