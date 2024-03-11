邑昇去年EPS 0.34元擬配股息0.8元 爲首次實施超額配息

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-11 09:46

邑昇 (5291-TW) 2023 全年財務報告，2023 年稅後純益 1391 萬元，年減 92.15%，每股純益 0.34 元，整體營運表現係受 2023 年電子供應鏈調整庫存影響，使生產出貨未達經濟規模，加上事業產品組合不利毛利表現，但邑昇今 (10) 日公布去年配發每股現金 0.8 元，為公司創立以來首次實施超額配息。

邑昇對 2023 年股利配發內容爲盈餘配發每股現金 0.3 元，資本公積配發每股現金 0.5 元，合計爲 0.8 元。2023 年邑昇營收 9.45 億元，毛利率 20.25%，年減 4.41 個百分點，2023 年稅後純益 1391 萬元，年減 92.15%，每股純益 0.34 元

邑昇兩大事業 2023 年營收占比為 PCB 占 80%、LED 自行車燈 20%。PCB 事業方面，下半年起 AI 浪潮推升各大雲端伺服器、工業電腦與 AI PC 等高階運算設備規格提升，帶動 PCB 朝高階多層板推進，市場規模逐步擴大，公司長期耕耘中高階領域，未來也將朝更高階精緻化發展。LED 自行車燈方面，公司持續布局終端消費市場，以滿足客戶對產品的需求，2023 全年出貨穩健挹注。

邑昇仍持續維持每年推出新款產品政策，於今年自行車展上，針對不同客戶群體需求，提供了兩款 e-bike 代步通勤解決方案，首先為主打居家日常採買與親子接送的都市運輸需求，以輕巧減重、低續航力為主要核心設計概念，並標配可快速拆裝貨籃，也可選配加裝幼童座椅，為都市生活帶來更便捷的交通新選擇。

透過投入 e-bike 的發展，邑昇積極打造友善環境、關懷社區之優良企業，邑昇不僅長期贊助全台自行車活動，推廣運動風氣，更致力回饋當地社區，在農曆年後的補班日，由董事長簡榮坤、總經理李上治親自率領集團同仁，騎乘公司自有品牌「DOSUN」，並以貨車款 e-cargo 載運愛心物資，e 騎送愛心前往桃園觀音愛心家園，並與學員共同製作蛋糕與互動活動，透過低碳節能環保、身體力行的方式，以實際行動落實環境保育與企業社會責任，實踐公益精神。