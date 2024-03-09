美股重點新聞摘要2024年03月09日
鉅亨網新聞中心 2024-03-09 08:10
彭博：台積電亞利桑那州廠將獲得逾 50 億美元補助
彭博周五 (8 日) 援引知情人士消息報導，台積電 (2330-TW) 將獲得逾 50 億美元的聯邦撥款，用於支持亞利桑那州的晶圓廠，這將成為美國總統拜登重振美國半導體製造業努力中的一個重要里程碑。閱讀全文...
桑默斯：聯準會誤判了中性利率 今年不降息可能性增
美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 表示，聯準會 (Fed) 對中性利率的判斷是錯誤的，且今年不降息的可能性愈來愈大。閱讀全文...
路透：部分歐洲央行決策者考慮 6、7 月連續降息
路透周五 (8 日) 援引 3 名知情人士消息報導，歐洲央行 (ECB) 決策者壓倒性的支持 6 月首次降息，甚至還有人已經非正式提出 7 月再降息的想法，以爭取一小部分希望更早開始降息決策者的支持。閱讀全文...
傳三星爭取 Meta AI 晶片訂單 但 3 奈米良率不足 6 成
據韓媒 Dealsite 報導，三星 3 奈米製程良率不足 60%，這將使得台積電 (2330-TW)(TSM-US) 繼續擁有較高的市占率。閱讀全文...
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