美股重點新聞摘要2024年03月09日

彭博：台積電亞利桑那州廠將獲得逾 50 億美元補助

彭博周五 (8 日) 援引知情人士消息報導，台積電 (2330-TW) 將獲得逾 50 億美元的聯邦撥款，用於支持亞利桑那州的晶圓廠，這將成為美國總統拜登重振美國半導體製造業努力中的一個重要里程碑。閱讀全文...