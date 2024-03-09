美疫後缺工潮 91%雇主的員工離職率超過一成 7成薪資成長追不上通膨

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-09 11:10

後疫情時代百業復甦，人才短缺，雇主如何在營運成本與維持人力運作之間取得理性平衡，而雇員對職場的期望值又是如何？富蘭克林坦伯頓基金集團首次發布綜合雇主與勞工的兩項調查，公布「2024 年美國職場之聲」(Voice of American Workplace)：高達 91% 的資方去年員工離職率超過一成；有 61% 員工對於財務健康感到焦慮，且有 7 成認為薪資成長追不上通膨速度。

Fed 主席鮑爾周三在國會作證時表示，勞動市場依然緊張，薪資水準也在上升。而事實上，調查數據也顯示員工最在意的是薪資，並高度擔心自己的薪水趕不上通膨。

富蘭克林投顧表示，疫後時代全球缺工潮持續擴散，最新的「美國職場之聲」調查裡，高達 91% 的資方在去年就面臨員工離職率超過一成的窘況，其中 57% 更超過兩成，就資方而言，正面臨如：改善員工工作與生活的平衡、管理職流動及滿足員工期望等挑戰，而受訪的大多數雇主能認同，福利是吸引頂尖人才、培養積極職場文化和建立員工忠誠度的關鍵。

在生活成本增加、就業環境不確定性下，員工愈來愈擔心自身財務狀況，最關切的前三名：有 42% 是收入或維持生活水準、40% 為退休儲蓄、36% 的醫療保健支出，對財務健康的重視也首次超車身心健康。

另有 61% 表示礙於當前經濟情勢，財務獨立性顯得岌岌可危，各有 66%、64% 的受訪員工擔憂會在支出、醫療保健成本等關鍵問題遇到更多挑戰，八成六認為至少其中有一項因素會影響到退休能力，調查也透露員工普遍對退休感到焦慮，特別是在退休後的醫療保健部分，比重超過一半，因此多傾向延長工作時間以縮短財務差距，55% 表示在退休後將繼續工作。

與過去幾年「美國勞工之聲」(The Voice of the American Worker) 相比，今年的調查發現，勞方在多個領域的期待值都呈現上升趨勢，其中薪資名列第一，而在八成的受訪資方亦表示正努力滿足員工這方面的期望。

富蘭克林投顧解讀，當前雇主更需提供量身訂作的福利制度及挹注資源以符合勞方需求，包括提供有競爭力的薪資待遇、創造一個重視員工福利和能兼顧生活平衡的工作環境等，也建議提供財務主題的教育或專業諮詢機會，解決員工財務焦慮的問題，同時保持企業組織內福利措施的透明度與資訊流暢，進而減少人員流動和建立忠誠度、生產力更佳的團隊。