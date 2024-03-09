〈美股盤後〉輝達漲勢止步 那指收黑逾1% 道瓊創10月以來最糟單周表現
鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-09 05:24
美股主要指數周五 (8 日) 盤中短暫觸及新高，隨後失去動能，並由那指領跌，三大指數周線全數收黑，其中道瓊單周表現為去年 10 月以來最糟。邁威爾 (MRVL-US) 重挫 11%，拖累費半收黑逾 4%。
人工智慧 (AI) 寵兒輝達 (NVDA-US) 終場收黑 5.6%，止步連六紅。隨著輝達漲勢失去動能，股市出現波動。儘管如此，輝達本周仍漲逾 6%，光是在今年，其市值就增加超過 1 兆美元。
標普 500 指數終場收低逾 0.6%，周線跌 0.3%，11 個主要板塊中以科技股跌幅最大。那指終場下跌 1.2%，本周收黑 1.2%。費半早盤登上歷史高點後一路下跌，終場收低逾 4%，由邁威爾和博通 (AVGO-US) 領跌。
道瓊指數盤中震盪走低後，午盤一度重拾升勢，但尾盤動能難續，終場收黑 68 點或近 0.2%，本周跌 0.9%，單周表現為去年 10 月以來最糟。
經濟數據方面，美國周五公布 2 月非農新增就業 27.5 萬，高於市場預期，但 1 月數據遭到下修。即使招聘活動保持健康，失業率仍攀升至兩年高點的 3.9%，薪資成長也有所放緩。
聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周四 (7 日) 表示，央行距離有信心開始降息已經不遠，他相信勞動力市場正在取得更好的供需平衡。
投資人將於下周二 (12 日) 迎來 2 月消費者物價指數 (CPI) 和零售銷售數據，並從中獲取有關降息前景的更多線索。
美國 2 年期公債殖利率下跌 2.4 個基點至 4.49%，為 2 月 13 日以來最低。交易員幾乎完全消化 Fed 在 6 月降息 1 碼的可能性。美元指數迎來 10 月以來最長連跌紀錄。金價觸及新高。比特幣一度攀至 7 萬美元。
芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周五表示，隨著通膨進一步降溫，他預估決策官員今年將調降利率。
美股周五 (8 日) 主要指數表現：
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