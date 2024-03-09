路透：部分歐洲央行決策者考慮6、7月連續降息

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-09 00:57

路透周五 (8 日) 援引 3 名知情人士消息報導，歐洲央行 (ECB) 決策者壓倒性的支持 6 月首次降息，甚至還有人已經非正式提出 7 月再降息的想法，以爭取一小部分希望更早開始降息決策者的支持。

由於目前歐元區通膨降溫速度比 ECB 預期還快，因此有幾位 ECB 管理委員會成員周五公開表示支持在夏季前降息。ECB 總裁拉加德在昨日貨幣政策會後的記者會上暗示，在關鍵薪資數據公布後，央行可能會在 6 月 6 日的會議上降息。

知情人士透露，決策者昨日對周四降息的討論較少，顯然多數人支持在 6 月進行首次降息。不過部分來自歐元區南部的決策者仍傾向在 4 月 11 日的會議上降息。

據悉，為確保能達成在 6 月降息的強力共識，一些保守派決策者在管理委員會會議間提出 7 月第二次降息的想法。不過決策者並未就這種妥協達成協議，這可能只是一種非正式討論，做為維持管理委員會內部團結一致的一種方式。

對於上述消息，ECB 發言人拒絕置評。

報導指出，類似舉動並非史無前例，2022 年 12 月，ECB 當時將升息步伐放緩至 2 碼 (50 個基點)，但同意以穩定的速度連續升息，以吸引那些支持更大幅度升息、持不同意見的決策者。

金融市場目前預估 ECB 今年將降息 4 次，從 6 月開始，這意味著 6 月至 12 月的會議中，只有一次不會降息，其他會議都會降息。

知情人士還表示，首次降息時機也會影響到將於 3 月 13 日宣布的新營運框架的實施方式。據悉，新的框架可能需要縮小歐洲央行 4% 的存款利率和 4.5% 的主要在融資利率之間的差距。