全球資本市場寵兒──印度股市 2032年可望成全球第三大股市

鉅亨網新聞中心 2024-03-09 13:33

全球新興資本市場去年出現的寵兒──印度，並且仍在保持成長。

專注於印度股票的交易所交易基金（ETF）2023 年淨流入創下 86 億美元新高紀錄，印度 NSE Nifty 指數在 2023 年飆升了近 20%，MSCI 新興市場指數上漲了 7%。專家看好投資人繼續買進印股，並密切關注印度今年 5 月大選的選情，但並未把即將舉行的大選視為政治風險。 外界預期總理莫迪 (Narendra Modi) 可望贏得第三個任期。

本月印度股市創新高，經濟公佈 2023 年第四季年增 8.4%。 路透社對主要分析師的民調顯示，印度股市今年可能會再上漲 9%。 iShares MSCI India ETF 今年上漲了近 6%。

總部位於倫敦的全球投資 Ninety One 的新興市場高級投資組合經理指出，印度在過去的 5-6 年裡發生巨大變化，其背後推力來自三大趨勢：製造業的上升，以及由於監管改革和中產階級的上升，房地產和住房行業將蓬勃發展。

他說：「這三個變化滲透到股權機會的位置。」他指出，在線交付平台 Zomato 等公司是不斷變化的環境的象徵，數據成本大幅下降，在線和互聯印度人的數量也同樣大幅增加。

印度前景看漲且正在加速。 根據一份被廣泛引用的 2022 年報告，十年後，印度可能是世界第三大股市，超越香港和日本。 摩根士丹利印度首席股票策略師表示，他認為印度的崛起是「一代人一次的轉變，也是投資者和公司的機會」。

摩根士丹利也指出，到 2031 年，印度的 GDP 可能會達到 7.5 兆美元，為 2022 年數據的 2 倍以上，同時其出口也翻升一倍，孟買證券交易所的年增長率 為 11%。

領先的新興市場 ETF 發行商 Global X 最近發布的一份報告將印度描述為「新興市場最好的結構性成長機會」。 這份由 Malcolm Dorson 和 Paul Dmitriev 撰寫的報告將印度描述為「由成長、獲利能力和治理驅動的投資者的綠洲」。

中產階級不斷崛起

印度有不斷崛起的中產階級和連結的融合創造了新一波的機會。 他說：「三、四年前，沒有多少網路企業可以投資，」但企業家和「科技、網路和平台接入」的新浪潮改變了這種動態。 他還稱線上保險經紀人 PolicyBazaar.com 是一家快速成長的公司。

Mirae Asset 的資深投資組合經理 Malcolm Dorson 認為政府政策對成長策略至關重要。 他說：「政府支出是富有成效和高效的，並轉化為經濟成長，但由於對基礎設施的投資，也為更多年的成長制定了藍圖。」他說，未來 8 年，可自由支配的 消費預計將成長 20-25%。

股價估值符合 7 年均值 過去兩年沒大漲

關於印度股票高價的問題，他指出，估值與七年歷史平均一致，過去兩年沒有大幅上漲。 「與其他新興市場相比，人們不應該看估值。所有這些國家都有不同的動態。印度的交易量與 7 年歷史平均水平一致。倍數低於已開發市場。有機會可以購買有趣的公司。 」

選股是關鍵 私募股權投資主題興起

「在印度值得付錢，你買下這些公司，你必須做自下而上的工作。我會告誡不要在印度被動。在現階段，選股是關鍵。」該行業的長期領導者 Sarah Alexander 表示 ，除了公共股票，另一個圍繞私募股權的投資成長主題正在出現，她還在約翰霍普金斯大學高級國際研究學院教授新興市場課程，並經營精品諮詢公司 Private Capital Strategies。

「印度私募股權在過去十年中顯著成熟，特別是在過去 5-6 年。我們看到了該行業的一步變化。」她指出了私募股權和風險資本的「印度的多個週期」，這些私募股權和風險資本培養了廣泛的骨幹隊伍，並創建了一群經驗豐富的基金經理人。

在過去的三年裡，每年約有 400 億美元用於這些交易，平均交易量在過去十年中翻升 4 倍。 「這是一個將持續的水準，」她還指出，投資者應該認真考慮私人市場是接觸「新興中產階級的人工智慧和科技或消費者服務或醫療保健」等快速增長行業的最佳方式。

印度私募股權也從中國最近的限制中受益。 「中國對國際私募股權投資的限制一直很嚴重，導致許多外國基金經理搬家。」她說，亞洲基金現在正在更積極地尋找印度交易。 像許多分析師一樣，Laijawalla 和 Dorson 認為 Modi 最有可能在今年 4 月至 5 月舉行的全國選舉中獲勝，並開始第三個總理任期。 Laijawalla 說，這給了市場 “一個關於市場成長狀況的確定性，這是中國所沒有的。

莫迪執政利弊兩說

然而，根據印度歷史學家 Ramachandra Guha 的說法，印度總理莫迪 在政治舞台上的主導地位有缺點。 在《外交事務》的一篇文章中，Guha 寫道，莫迪政府挑戰世俗國家，支持印度教例外主義，並加劇了「宗教和地區的衝突，這將進一步磨損該國的社會結構」。 他指出，「印度作為一個民主國家生存以及最近經濟成功的主要來源是其政治和文化多元化。」