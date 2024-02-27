馬士基警告：紅海航運中斷可能持續至今年下半年 美國零售商將受衝擊

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-27 23:30

根據路透周二 (27 日) 報導，航運巨擘馬士基 (Maersk) 警告，經由紅海的貨櫃航運中斷狀況可能延續至下半年，運往美國的貨物將出現嚴重擁塞和延誤。該公司也通知美國零售商要替更高的成本做好準備。

在葉門「青年運動」(Houthi) 武裝份子襲擊航運船隻後，主要貨櫃航運公司紛紛把紅海和蘇伊士運河的航線改為繞行非洲好望角避免船隻遭受襲擊，但也造成更高的成本、更久的運輸時間。

馬士基北美業務主管 Charles van der Steene 周二在一份聲明中說：「做好準備，紅海的局勢將持續到下半年，並在供應鏈規劃中增加運輸時間。」

馬士基是全球貿易的風向球，該公司表示已將船舶運力提高約 6%，以抵消船隻在非洲南部繞行更長航線造成的延誤。

van der Steene 表示：「許多客戶在預算中考慮了單位成本，如果這些波動導致單位成本發生根本性變化，可能會對整體成本產生重大影響。