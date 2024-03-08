鮮活果汁去年獲利成長EPS達12.41元 擬配發每股6.6元股息
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-08 17:49
鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (8) 日公布最新獲利，稅後純益 4.2 億元，每股純益達 12.41 元 ，與德麥 (1264-TW) 同爲去年獲利超越一個股本的食品股，鮮活果汁擬配發每股 6.6 元股息。
鮮活果汁 2023 年全年合併營收 46.32 億元，毛利率 28.13%，年減 0.39 個百分點，稅後純益 4.2 億元，年增 4.12%, 每股純益達 12.41 元。
而德麥 2023 年全年營收 58.38 億元，毛利率 33.15%，年減 1.38 個百分點，稅後純益達 6.76 億元，創新高，年增 6.72%，每股純益達 18.24 元。德麥去年 股利擬每股配發 14 元現金，也創新高。
鮮活果汁 2024 年 2 月營收為 2.01 億元，月減 52.73%，年減 26.7%，累計 2024 年前 2 月鮮活果汁 - KY 營收 6.28 億元 年增率 38.55%，公司指出，因 2 月適逢農曆春節假期，工作天數減少，且客戶提前於 1 月啟動備貨
鮮活果汁 - KY 為中國大陸新茶飲巿場產品原料供應大廠，且位居產業供應鏈上游，銷售布建全國連鎖餐飲體系，2024 年季節性拉貨動能明顯，主要原因為，新冠疫情解封後，國內餐飲消費市場逐步回溫，帶動新茶飲市場規模持續向上攀升，主要連鎖新茶飲品牌透過開設分店，大幅拓展市場版圖。
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