鮮活果汁去年獲利成長EPS達12.41元 擬配發每股6.6元股息

鮮活果汁 - KY(1256-TW) 今 (8) 日公布最新獲利，稅後純益 4.2 億元，每股純益達 12.41 元 ，與德麥 (1264-TW) 同爲去年獲利超越一個股本的食品股，鮮活果汁擬配發每股 6.6 元股息。