〈航運指數〉SCFI年後跌約1成 三大長程航線續跌 Q2供給過剩壓力恐加劇

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-08 18:07

上海航交所今 (1) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續跌 93.38 點至 1885.74 點，跌幅約 4.7%，合計農曆年來已跌掉約 10%，三大長程航線全面續跌，反映年節出貨少，處傳統淡季，貨攬業者也提醒，第二季船噸過剩壓力恐升高。

歐洲線本周運價續跌 143 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2134 美元，跌幅 6.28%，農曆年後已跌掉 15%。

地中海線同步走弱，每 TEU 來到 3138 美元，下跌 154 美元，跌幅 4.67%，農曆年來跌近 10%。

而美國線也持續下跌，遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價下跌 139 美元至 5608 美元，跌幅 2.4%；美西線每 FEU 報價 4039 美元，下跌 223 美元，跌幅 5.2%。

據法國海運諮詢機構 Alphaliner 指出，今年貨櫃海運艙位供給成長為 9.8%，需求成長約 3.0%，持續呈供給過剩情形，貨攬業者捷迅 (2643-TW) 指出，今年預計有 320 萬箱 (20 呎櫃) 的新造船，其中超過 60%(約 200 萬箱) 將在上半年交船，因此第二季船噸過剩壓力會明顯加高。

捷迅提醒，由於美國商務越太平洋線海運研討會 (TPM24) 於 3 月初在美國加州長灘召開，為船公司與國際大型託運人就新合約進行議價的重要參考會議，未來數周，是市場關注運價的重要時期。