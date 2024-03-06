Fed主席鮑爾赴眾院作證 重申央行邁向降息還需更多信心支持

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-06 21:52

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (6 日) 赴眾院作證，他向議員們重申，在決策者確信戰勝通膨之前，Fed 不會急著降息。鮑爾在事先準備好的證詞中表示，在今年某個時候開始降低借貸成本可能是合適的，但央行官員還沒準備好。

這番言論呼應近幾周幾乎所有 Fed 官員想傳達的訊息：經濟和就業市場強勁，意味著決策者有時間等待更多證據表明通膨正在回落到目標水準，然後再降息。

鮑爾在眾議院金融服務委員會準備好的簡短談話中說：「在對通膨持續向 2% 邁進有更大信心之前，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 認為降低利率目標區間是不合適的。」

除了今天的眾院作證外，鮑爾周四 (7 日) 還將出席參議院銀行委員會 (Senate Banking Committee) 的聽證會。

Fed 官員正處於遏制通膨的最後幾輪積極戰鬥中。自 2022 年 3 月起，Fed 將基準聯邦基金利率提高 5 個百分點以上，自 7 月以來，在價格壓力緩解的情況下，一直保持利率穩定。

央行官員目前正在努力解決應該多快降息以及降息幅度的問題。過早降息，官員擔心可能會推動經濟活動回升，使通膨率維持在 2% 以上，他們認為這是健康經濟的適當水準。將借貸成本維持在高點太久，就有可能使經濟陷入衰退。

鮑爾在準備好的談話中說：「我們相信我們的政策利率很可能處於緊縮周期的峰值。」，重申他在 1 月 31 日貨幣政策會議記者會上說過的話。他還說：「如果經濟的發展大體上符合預期，那麼在今年某個時候開始放鬆政策約束可能是合適的。但經濟前景是不確定的，實現 2% 通膨目標的進展也不確定。」

截至今年 1 月的 12 個月內，通膨率降至 2.4%，低於 2022 年 6 月 7.1% 的高峰，但隨後物價壓力從去年 12 月開始加速，鮑爾經常引用的一項基本指標——不包括住房和能源的服務價格——仍高於新冠疫情前的趨勢水準。與此同時，對勞工的需求依然強勁，1 月美國雇主新增 35.3 萬個就業職缺，經濟學家預估 2 月還再增加 20 萬個。

Fed 官員曾表示，高利率應該會繼續在經濟中產生連鎖反應，並最終導致經濟成長放緩。但是過去一年，美國經濟出乎意料地強勁。不過，一些預測人士調高第一季經濟成長的預期，因預期消費者支出將增加。

決策者對經濟出人意料的強勁表現做出了回應，暗示他們將維持利率在高位，一旦開始降息，可能會以比過去更慢、更不規律的速度降息。

自 1 月份的會議以來，官員們一直在大力打消他們將在 3 月 19 日至 20 日會議上降息的預期。投資者現在押注首次降息將在 6 月進行，他們也預估今年將降息三到四次，與 Fed 官員去年 12 月的預測中位數一致。決策者將在本月的會議上公布最新的利率預測。

此外，在美國 11 月大選前，民主黨議員對 Fed 越來越不耐煩。參議院銀行委員會主席 Sherrod Brown 正在俄亥俄州進行艱難的連任競選，他在 1 月 30 日給鮑爾的一封信中敦促 Fed 在今年早些時候降息，他認為高利率正在傷害小企業，並讓許多美國人買不起房。

專家看法

金融機構 Independent Advisor Alliance 投資長 Chris zaccarelli 表示，鮑爾至少在過去幾次會議中的一些會議上一直保持一致，重申決策者可能在今年晚些時候降息，這對市場是有利的。市場從預期 Fed 大幅降息到開始擔心今年是否會降息，而 Fed 表示仍想降息的事實，整體來說對市場來說是個好消息。

紐約 ladenburg thalmann 資產管理公司執行長 Phil blancato 表示，鮑爾發表的言論符合預期，他在談到美國經濟的整體健康狀況時非常慎重，從通膨的角度來看還沒到降息這一步。他的言論將再次支持 Fed 尚未準備好降息的說法，這意味著第一次降息更有可能在秋季進行，而不是更早。