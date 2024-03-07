美1月JOLTS職位空缺數降至886.3萬個 但仍維持在高峰

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-07 00:48

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (6 日) 公布 1 月職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，職位空缺數從去年 12 月下修後的 889 萬個降至 886.3 萬個，不過仍高於市場預期的 880 萬個。數據顯示美國上月職位空缺數仍在增加，透露企業對工人需求依然強勁。

美 1 月 JOLTS 職位空缺數降至 886.3 萬個，但仍維持在高峰。(圖：ZeroHedge)

BLS 公布的調查數據包括對截至 2019 年 1 月的單月數據的年度修正，2023 年大部分時間的職位空缺數被略微下調，在過去三個月的職位空缺數徘徊在當前水準附近。

2023 年大部分時間的職位空缺數被略微下調。(圖：ZeroHedge)

調查顯示，按產業來看，1 月貿易和運輸部門、零售貿易、政府部門的職缺下降。休閒和飯店、專業和商業服務以及醫療保健領域的職缺增加。

另一方面，儘管企業對工人的需求逐漸降溫，但勞動市場在很大程度上仍保持彈性，美國每個求職者都有不只一份工作可供選擇。1 月職缺與失業人口之比維持在 1.4 左右，這一數字在過去一年大幅下降，在 2022 年達到高峰時的比例為 2 比 1。

1 月職缺與失業人口之比維持在 1.4 左右，這一數字在過去一年大幅下降。(圖：ZeroHedge)

1 月約有 339 萬人自願離職，為三年來最少，自主離職率為 2.1%。自主離職的人數越高，表示勞動市場越緊張，工人們有信心離開目前的工作以尋求更好的機會，反之亦然。近幾個月來，該數據顯著下降，這意味著美國人對自己在當前市場上找到其他工作或獲得薪資更高的新工作的信心不足。

市場分析認為，隨著勞動力需求持續疲軟，工人傾向於留在目前的工作上，薪資壓力可能會繼續減弱。聯準會 (Fed) 面臨的風險平衡目前傾向於解決通膨問題，未來幾個月應該會變得更加均衡。