美參議員籲政府調高中國電動車進口關稅 以防經濟和國安威脅
鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-08 07:54
三名代表美國製造業重鎮的民主黨參議員周四 (7 日) 敦促拜登政府提高對中國電動車的進口關稅，以應對國家安全風險。
密西根州參議員 Gary Peters、Debbie Stabenow 以及俄亥俄州參議員 Sherrod Brown 表示，允許接受大量補貼的中國汽車進入美國市場，將危及美國汽車製造業，且人為壓低價格的中國電動車湧入美國，恐導致數千名美國人失業，並傷害整個美國汽車產業的生存。
汽車業官員上月向路透表示，拜登正考慮提高對中國電動車的關稅。而這封致商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 的信呼籲政府在今年採取更多行動，應對中國滲透美國市場所帶來的經濟和國安風險。
此外，參議員還要求商務部聚焦「高度互聯的中國汽車以及高風險的中國互聯及自動化技術」可能帶來的威脅。
針對上述報導，美國貿易代表辦公室未發表評論。
美國商務部上周針對中國進口汽車是否構成國安風險展開調查，並且可能出自於對「連網」汽車技術的擔憂，而對中國汽車實施限制。
雷蒙多周四向路透坦承政府對這項問題深感擔憂。「我們將盡快確認風險，並採取我們認為涉及國家安全問題的任何行動。」她說，美國汽車業高層去年就向她提出這項問題，若中國汽車補貼將美國工人置於不利地位，政府就必須採取行動。
拜登上周也在一份聲明表示：「中國的政策可能會讓他們的汽車充斥我們的市場，對我們的國家安全構成風險。我不會讓這種事在我的任內發生。」
由兩黨議員組成的小組去年 11 月呼籲美國貿易代表戴琪提高對中國汽車的關稅。戴琪在 1 月時表示，政府正密切評估「中國在汽車產業的非市場政策及做法」，並審視當前的關稅水平。
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