股市和房地產上漲帶動 去年美國家庭財富創新高
鉅亨網編譯林薏禎 2024-03-08 04:57
隨著投資人從股市飆升和房價上漲中獲益，美國家庭財富在去年創下歷史新高。
聯準會 (Fed) 周四 (7 日) 發布報告指出，家庭淨資產較 2022 年增加 11.6 兆美元或 8%，達到 156.2 兆美元。直接和間接持有的股票價值較 2022 年同期攀升約 7.8 兆美元，房地產價值則漲近 2 兆美元。
即使 Fed 收緊貨幣政策，美國經濟依舊穩步擴張，標普 500 指數較前一年上漲至少 24%。雖然借貸成本上揚打擊住房市場，但也抑制了房屋掛牌數量，進而推高房價。
此外，對於 Fed 即將從今年開始降息的預期帶動股市走高，第四季淨資產增加了 4.8 兆美元，較前一季成長 3.2%。
Fed 報告也顯示，因決策官員在對抗通膨方面維持緊縮政策，企業在去年底小幅減少信貸，商業借款年化成長約 1730 億美元，是 2020 年第三季以來最小增幅。
另外，企業未償債務年化成長率為 0.82%。2023 年全年，企業債務僅增加 2.2%，為 2010 年以來最低水準。
去年第四季消費者非抵押貸款按年成長 3.3%，抵押貸款債務也以較慢速度成長，去年全年增幅為 2019 年以來最小。與此同時，家庭流動性持續寬鬆，支票存款超過 3.9 兆美元，為 2019 年疫情爆發前的四倍，這有助於解釋為何消費者支出健康成長。
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