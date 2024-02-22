電動車需求疲軟拖累擴產計畫 Rivian和Lucid股價大跌

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-22 21:44

Rivian Automotive (RIVN-US) 和 Lucid Group (LCID-US) 的財報凸顯出電動車需求放緩對其成本高昂的產能擴張計劃產生影響，兩家企業周四 (22 日) 盤前交易股價暴跌。

Rivian 預計年產量將持平，該公司股價下跌 15%；該公司也因為升級而關閉裝配線而受到影響。Lucid 股價下跌 8%，因為其產量預測也低於預期。

Canaccord Genuity 分析師吉亞納里卡斯 (George Gianarikas) 表示：「即使 Rivian 打造了一款備受好評且令人嚮往的電動車，但它似乎近期仍然陷入困境，受到最近電動車退燒的影響。」他將該股的目標價下調 10 美元至 20 美元。 。

電動車新創公司一直在燃燒數十億美元現金來開發、採購和擴大汽車製造，希望成為下一個特斯拉。

如果盤前跌幅持續下去，Rivian 的市值將損失超過 20 億美元。而 Lucid 的估值將下降近 10 億美元。

在經歷 2023 年特斯拉價格戰攪亂整個行業的動盪之後，它們的股票今年開局疲弱：Rivian 下跌了 34%，Lucid 下跌了 12%。

Rivian 周三 (21 日) 表示，預計將在第 4 季度首次實現毛利；該公司報告 10 月至 12 月當季每輛車虧損約 43000 美元。

相較之下，福特的 Model E 電動車部門同期每輛車平均損失超過 47000 美元。

Rivian 押注下個月發表的 R2 運動型多功能車 (SUV)，以與特斯拉最暢銷的 Model Y 跨界車競爭，並以更小、更便宜的電動車吸引客戶。

但 R2 SUV 預計要到 2026 年才推出，預計售價約 5 萬美元。

執行長史卡林吉 (RJ Scaringe) 表示，第 2 季 R1 組裝線的大部分升級都是為了支援 R2 車型。

在此同時，Lucid 計劃開始生產 Gravity SUV，續航里程超過 400 英里，預計售價為 8 萬美元，預計 2025 年起擴大產量。

Lucid 也討論了中型車款的第三款車型，計劃於 2026 年底生產，但沒有提供更多有關該車型的細節。