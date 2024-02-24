電動車需求放緩鐵證！Rivian股價遭雙重降級 瑞銀喊賣

鉅亨網編譯許家華 2024-02-24 10:35

電動車新創公司 Rivian (RIVN-US) 公布令人失望的第四季財報後引起投資人關注，瑞銀周五大砍其股票評級和目標價，Rivian 應聲重挫 12% 以上。

瑞銀分析師 Joe Spak 將 Rivian 股票評級自「買進」下調兩級至「賣出」。

華爾街通常一次一級調整，因此通常是情況發生重大變化時才會這樣一次調整兩級。

Spak 報告寫道，瑞銀一直樂觀認為 Rivian 的產品和品牌最終能取得獲勝，但「電動車背景快速變化，促使我們重新評估。」

由於平價選擇少、昂貴豪車多，美國對純電動車的需求增長放緩。Rivian R1S SUV 的起價約 7.5 萬美元。

Spak 現在預計 Rivian 2025 年的交付量約為 7.5 萬輛。。根據 FactSet，華爾街的共識約為 9.5 萬輛。Spak 將其目標價自 24 美元砍至 8 美元。

Rivian 周五股價大挫 12.05%，收每股 10.07 美元。同日標普 500 指數微揚 0.03%、那斯達克指數小跌 0.28%。此前一日 Rivian 股價暴跌 26%，係因周三盤後發布第四季虧損大於預期的消息。

Rivian 高層在發布第四季財報時估計，今年產量將約 5.7 萬輛車，遠低於華爾街接近 6.6 萬輛的產量預期。Rivian 2023 年的產量略高於 5.7 萬輛。

瑞銀出手前一日，摩根大通分析師 Ryan Brinkman 將其股票評級自「買進」下調至「續抱」，目標價則自每股 20 美元下調至 11 美元。

總體而言，現在有 57% 的分析師給予 Rivian 股票「買進」評級，自 3 個月前近 70% 的喊買比例下降許多。標普 500 指數成分股的平均買進評級比例約為 55%。