美股重點新聞摘要2024年03月08日
鉅亨網新聞中心 2024-03-08 08:03
今日操盤前瞻
美股財報 (3/7 盤後)：博通 (AVGO)、邁威爾科技 (MRVL)、好市多 (COST)
台灣 2 月貿易收支
美國 2 月非農、失業率
鮑爾：美央行離有信心降息不遠矣
在參議院銀行委員會會議上，聯準會主席鮑爾週四 (7 日) 釋出「鴿派訊號」，他表示，聯準會距離通膨率下降至 2% 的目標不遠，這將使降息成為可能。閱讀全文...
博通 Q1 整體業績佳 但半導體收入未達預期 盤後股價震盪
蘋果等大型科技公司晶片供應商博通 (AVGO-US) 周四 (7 日) 盤後公布上季營收優於預期，雲端服務供應商升級人工智慧 (AI) 資料中心，幫助推動對其先進網路晶片的需求，但上季半導體收入未達預期。財報公布後，盤後股價一度跌逾 8%，隨後收斂至約 1%。閱讀全文...
美國眾議院委員會一致通過 TikTok 打擊法案
美國眾議院能源和商務委員會週四 (7 日) 以 50 比 0 壓倒性通過一項法案，該法案要求字節跳動 (Bytedance) 在約 6 個月的時間內剝離 TikTok，否則將面臨美國禁令。閱讀全文...
傳 ASML 有意遷離荷蘭 荷蘭政府成立緊急小組挽留
荷蘭《電訊報》周三 (6 日) 報導，消息人士透露，因荷蘭政府的反移民政策傾向，光刻機巨擘 ASML (ASML-US) 正計畫遷離荷蘭。為此荷蘭政府已成立一個名為「貝多芬計畫」的特別工作小組，由首相呂特親自領導，以探索阻止 ASML 離開的方法。閱讀全文...
- 最低50美元即可參與!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇