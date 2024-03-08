美股重點新聞摘要2024年03月08日

今日操盤前瞻

鮑爾：美央行離有信心降息不遠矣

博通 Q1 整體業績佳 但半導體收入未達預期 盤後股價震盪

美國眾議院委員會一致通過 TikTok 打擊法案

美國眾議院能源和商務委員會週四 (7 日) 以 50 比 0 壓倒性通過一項法案，該法案要求字節跳動 (Bytedance) 在約 6 個月的時間內剝離 TikTok，否則將面臨美國禁令。閱讀全文...