陽明Q4轉虧 全年穩繳獲利成績 EPS 1.37元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-07 19:10
貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (7) 日公布去年財報，全年稅後純益 47.74 億元，每股純益(EPS)1.37 元，若就單季來看，第四季轉為虧損 13.04 億元，為 2019 年第四季以來虧損最多，吃掉全年部分獲利；陽明表示，第四季主要是因運價下跌，但全年維持穩定，展望今年，供過於求的航運市場仍充滿挑戰，會審慎應對。
陽明說明，去年航運市場在全球通膨和經濟成長放緩下，運價下跌，致營收衰退，全年合併營收 1406.24 億元，年減約 62%，以維持航班服務穩定與航行安全為主要策略。
由於貨櫃輪持續處大量交船期，據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新預測，今年海運供給成長 9.7%，需求成長為 3.0%，陽明不諱言，供過於求的航運市場仍將充滿挑戰。
陽明進一步指出，儘管 IMF 預估全球經濟成長率微幅上修至 3.1%，然地緣政治、極端天氣的影響，仍增添不確定性，將審慎應對，積極發展業務策略，適時調整全球航線與船隊規劃，並掌握永續經營趨勢，持續提升核心競爭力和整體經營績效。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇