陽明Q4轉虧 全年穩繳獲利成績 EPS 1.37元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-07 19:10

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (7) 日公布去年財報，全年稅後純益 47.74 億元，每股純益(EPS)1.37 元，若就單季來看，第四季轉為虧損 13.04 億元，為 2019 年第四季以來虧損最多，吃掉全年部分獲利；陽明表示，第四季主要是因運價下跌，但全年維持穩定，展望今年，供過於求的航運市場仍充滿挑戰，會審慎應對。

陽明說明，去年航運市場在全球通膨和經濟成長放緩下，運價下跌，致營收衰退，全年合併營收 1406.24 億元，年減約 62%，以維持航班服務穩定與航行安全為主要策略。

由於貨櫃輪持續處大量交船期，據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新預測，今年海運供給成長 9.7%，需求成長為 3.0%，陽明不諱言，供過於求的航運市場仍將充滿挑戰。