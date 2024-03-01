〈航運指數〉年節停工因素 運價續跌 美西、歐洲均跌近10%
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-01 15:59
上海航交所今 (1) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周一口氣跌掉 130.79 點至 1979.12 點，跌幅近 6.2%，三大長程航線全面跌，主要是因工廠年節停工降低出貨，尤其美西線和歐洲線運價跌幅近 10% 最多。
本州歐洲線運價大跌 231 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2277 美元，跌幅 9.21%。
地中海線同步走弱，每 TEU 來到 3292 美元，下跌 173 美元，跌幅 4.99%。
同時，美國線受中國出口動能轉弱影響，遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價下跌 380 美元，回跌至 5747 美元，跌幅 6.2%；美西線每 FEU 報價 4262 美元，下跌 429 美元，跌幅 9.1%。
貨攬業者台驊 (2636-TW) 表示，由於農曆年後工廠尚未復工，航運市場進入淡季，後市市況將視 3 月中旬中國勞動市場復工和工廠開工率而定。
由於 2 月工作天數短少，據 Drewry 統計，全球航商往返跨太平洋、跨大西洋、亞洲 - 北歐和地中海等航線於第 06 周 (2 月 12 日至 2 月 18 日) 和第 10 周 (3 月 4 日至 3 月 10 日) 期間取消部份航班，以維持現行運力與運價。
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