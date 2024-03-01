〈航運指數〉年節停工因素 運價續跌 美西、歐洲均跌近10%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-01 15:59

上海航交所今 (1) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周一口氣跌掉 130.79 點至 1979.12 點，跌幅近 6.2%，三大長程航線全面跌，主要是因工廠年節停工降低出貨，尤其美西線和歐洲線運價跌幅近 10% 最多。

本州歐洲線運價大跌 231 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 2277 美元，跌幅 9.21%。

地中海線同步走弱，每 TEU 來到 3292 美元，下跌 173 美元，跌幅 4.99%。

同時，美國線受中國出口動能轉弱影響，遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價下跌 380 美元，回跌至 5747 美元，跌幅 6.2%；美西線每 FEU 報價 4262 美元，下跌 429 美元，跌幅 9.1%。

貨攬業者台驊 (2636-TW) 表示，由於農曆年後工廠尚未復工，航運市場進入淡季，後市市況將視 3 月中旬中國勞動市場復工和工廠開工率而定。