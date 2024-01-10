外資賣超31億元 累計三日大砍陽明6.4萬張 轉進布局兩檔散熱股

台股今 (10) 日開低震盪，終場下跌 69 點，收在 17465 點。外資今日持續賣超台股，並再大砍陽明 (2609-TW) 逾 2 萬張，累計三日已賣超 6.4 萬張，航空雙雄也遭減碼 2.6 萬張；資金轉進布局散熱廠奇鋐 (3017-TW) 與建準 (2421-TW)。

三大法人今日仍只有投信站在多方，買超 24.2 億元；外資再賣超 31.15 億元、自營商也賣超 31.91 億元，三大法人合計賣超 38.85 億元。期貨方面，外資淨空單再增 295 口，來到 24555 口。

觀察外資今日操作，賣超陽明近 2.2 萬張為今日最多，長榮航 1.6 萬張、華航約 1 萬張；電子股則減碼鴻海 1.1 萬張、群創逾 1 萬張、光寶科 8,802 張、力積電 7,559 張，以及調節元大台灣 50 反 1、群益 25 年美債、國泰永續高股息等 ETF。

外資買超期街口布蘭特正 2 超過 7000 張居冠，同步增持元大投資級公司債、中信高評級公司債、統一美債 20 年、元大 AAA 至 A 公司債各逾 3000 張。個股則包含奇鋐 6,178 張、矽統 5,994 張、華通 4,582 張、建準 3,941 張、中鴻 3,738 張。

投信買超前十名分別為聯電 6,657 張、群創 3000 張、中美晶、中信金、文曄、廣達、神達、東元、佳世達、欣銓；賣超前十名分別為中鴻 3,926 張、欣興、光寶科、台半、中鋼、緯創、第一金、台達電、定穎投控、開發金。